Усещането за общо увеличение на цените при влизане в еврозоната често е по-скоро психологическо, отколкото реално. Това е заключението от анализ на Фискалния съвет, в който се разглеждат харомонизираните средногодишни инфлационни ставки на няколко източноевропейски държави 3 години преди и 3 години след еврото.
Преди въвеждането на еврото силно се е повишила инфлацията в Естония, умерено - в Словения, Словакия и Хърватия, а "отрицателно до умерено" - в Латвия.
Politico: Цените в Хърватия скочиха заради еврото, заплатите - още повече
Страната има важно послание към българите: "Спокойно!"
През първата година инфлацията се е повишила в 3 държави - Словакия (1,3%), Естония (2,4%) и Латвия (0,7%), докато в три други е намаляла - Словакия (-3%), Литва (-0,9%) и Хърватия (-2,1%).
"През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките 6 държави. Въпреки завишените нива в Хърватия, данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото", посочват експертите от независимата аналитична структура към Народното събрание, председателствана от Симеон Дянков.
Ето пълните данни:
Хармонизирана средногодишна инфлация (%)
|Държава (година на присъединяване)
|T-3
|T-2
|T-1
|T (непосредствено преди влизане)
|T+1 (1 година след влизане)
|T+2
|T+3
|Словения – 2007
|5,7
|3,7
|2,4
|2,5
|3,8
|5,5
|0,9
|Словакия – 2009
|2,8
|4,3
|1,9
|3,9
|0,9
|0,7
|4,1
|Естония – 2011
|6,7
|10,6
|0,2
|2,7
|5,1
|4,2
|3,3
|Латвия – 2014
|-1,2
|4,2
|2,3
|0,0
|0,7
|0,2
|0,1
|Литва – 2015
|4,1
|3,2
|1,2
|0,2
|-0,7
|0,7
|3,7
|Хърватия – 2023
|0,8
|0,0
|2,7
|10,6
|8,5
|4,0
|4,4
От Фискалния съвет са категорични: "Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика".
Притеснението расте
В същото време, индексът на обществено напрежение, измерван от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция "Мяра", показва ръст през последното тримесечие на 2025 г. до стойност 6,76, което го определя като "висок, трудно контролирани рискове".
Услугите, чиито цени у нас поскъпнаха почти двойно преди еврозоната
Търговска спекула или икономически фактори?
"В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност - вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените", посочват авторите на проучването.