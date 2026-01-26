Усещането за общо увеличение на цените при влизане в еврозоната често е по-скоро психологическо, отколкото реално. Това е заключението от анализ на Фискалния съвет, в който се разглеждат харомонизираните средногодишни инфлационни ставки на няколко източноевропейски държави 3 години преди и 3 години след еврото.

Преди въвеждането на еврото силно се е повишила инфлацията в Естония, умерено - в Словения, Словакия и Хърватия, а "отрицателно до умерено" - в Латвия.

През първата година инфлацията се е повишила в 3 държави - Словакия (1,3%), Естония (2,4%) и Латвия (0,7%), докато в три други е намаляла - Словакия (-3%), Литва (-0,9%) и Хърватия (-2,1%).

"През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките 6 държави. Въпреки завишените нива в Хърватия, данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото", посочват експертите от независимата аналитична структура към Народното събрание, председателствана от Симеон Дянков.

Ето пълните данни:

Хармонизирана средногодишна инфлация (%)

Държава (година на присъединяване) T-3 T-2 T-1 T (непосредствено преди влизане) T+1 (1 година след влизане) T+2 T+3 Словения – 2007 5,7 3,7 2,4 2,5 3,8 5,5 0,9 Словакия – 2009 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 Естония – 2011 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,3 Латвия – 2014 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 Литва – 2015 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 Хърватия – 2023 0,8 0,0 2,7 10,6 8,5 4,0 4,4

От Фискалния съвет са категорични: "Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика".

Притеснението расте

В същото време, индексът на обществено напрежение, измерван от Центъра за анализ и кризисни комуникации и агенция "Мяра", показва ръст през последното тримесечие на 2025 г. до стойност 6,76, което го определя като "висок, трудно контролирани рискове".

"В очакванията на българите за публичното и личното благосъстояние отчетливо започват да се натрупват страхове и несигурност - вероятно и заради прехода от лев към евро. През последното тримесечие значително се повишават негативните оценки и очаквания по отношение на общото благосъстояние на страната. Регистрира се и рязко повишаване на безпокойството по отношение на личните финанси. Остава устойчива и доминиращата тревожност за ръст на цените", посочват авторите на проучването.