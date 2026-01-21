Българският енергиен холдинг (БЕХ) се присъедини към партньорството за проучване на блок "Хан Аспарух" в българската част на Черно море, придобивайки 10% дялово участие. Основни партньори са OMV Petrom и NewMed Energy, които притежават по 45% всеки, като OMV Petrom остава оператор на проекта.

Проучвателният сондаж започна през декември 2025 г. с наетия кораб Noble Globetrotter I, който ще извърши 2 сондажа. БЕХ ще поеме пропорционалната част (10 на сто) от разходите за подготовката и провеждането на дейностите.

"Историческа стъпка за българската енергетика! Чрез Българския енергиен холдинг страната ни придобива 10% участие в правата и задълженията по проучването на блок "Хан Аспарух", съвместно с OMV Offshore Bulgaria и NewMed Energy Balkan Limited", коментира в профила си във Facebook енергийният министър Жечо Станков преди седмица.

Според него това означава, че страната не само ще получава концесионни такси, но и ще бъде част от решенията и резултатите от проучването. Той уточни също, че държавата влиза в проекта без да поема разходи за вече извършените сондажи.

Блокът "Хан Аспарух" обхваща 13 712 кв. км в западната част на Черно море, на водни дълбочини до 2 000 м. Проучванията в района започнаха още през 2012 г., а до момента са пробити три проучвателни кладенеца и е извършена мащабна 3D сеизмична кампания.

Според наскоро публикувано проучване на EY, потенциалът за природен газ в българската част на Черно море може да донесе значителни икономически ползи - всеки €1 милиард инвестиции в морски проекти може да генерира до €5,2 милиарда БВП и €1,5 милиарда приходи за държавата.

"Това партньорство отразява споделения ангажимент да отключим потенциала на Черно море като надежден регионален енергиен източник по безопасен и устойчив начин", посочва Кристиан Хубати от OMV Petrom.

Йоси Абу, CEO на NewMed Energy, допълва, че проектът разширява портфолиото им в дълбоководни проекти и укрепва регионалното сътрудничество в Източното Средиземноморие и Черно море.