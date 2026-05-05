Американските власти опитват всячески да блокират вноса на китайски автомобили в Съединените щати. Въпреки това над 100 китайски автомобилни производители, компании за автомобилни технологии и доставчици на части вече имат присъствие в САЩ, според проучване, проведено от консултантската компания Dunne Insights и цитирано от CNBC.

Макар че Съединените щати въведоха 100% мито върху електрическите превозни средства от страната и обмислят правило, забраняващо свързани с Китай автомобили по пътищата на САЩ, няколко китайски компании намират начини да инвестират в страната.

Китайският гигант BYD произвежда автобуси в Калифорния, а китайският производител на батерии CATL сключи лицензионно споразумение с Ford Motor, за да предлага технологии и услуги за производство на батерии в Мичиган.

Една особено добре позиционирана компания е Zhejiang Geely Holding Group. Geely, както е известна, има големи инвестиции в трима автомобилни производители, които вече правят бизнес в САЩ - Volvo Cars, Polestar и Lotus - и по-малки дялове в производителите на луксозни автомобили Mercedes-Benz и Aston Martin.

Предимството на Geely

Lotus, Polestar и Volvo дават на Geely Holding дилърските мрежи в САЩ - ключов актив, каза Ту Ле, основател на автомобилната консултантска фирма Sino Auto Insights.

"Нека не подценяваме колко важна е дилърската мрежа и сервизната инфраструктура, която трябва да може да я поддържа, защото това не е незначителна задача, която трябва да бъде решена от автомобилните производители, които нямат присъствие в Съединените щати", казва Ле.

Geely също така потенциално има фабричен капацитет в САЩ чрез своя дял във Volvo. Заводът на Volvo близо до Чарлстън, Южна Каролина, произвежда автомобили Volvo и Polestar. Заводът е достатъчно голям, за да произвежда около 150 000 превозни средства, но през 2025 г. е произвел само около 18 500, каза Сам Абуелсамид, вицепрезидент по пазарни проучвания в Telemetry Insights, позовавайки се на данни от Marklines.

Volvo заяви, че добавя производството в САЩ на своя хибриден SUV XC60, което би добавило около 45 000 бройки годишно. Volvo наистина иска да разшири присъствието си в САЩ. Президентът на компанията за Северна и Южна Америка, Луис Резенде, заяви пред CNBC през декември, че Volvo внася около 95% от автомобилите, които продава в САЩ.

Компанията планира да увеличи продажбите в САЩ до около 200 000 бройки, от около 122 000 през 2025 г. Volvo иска 50% до 60% от този обем на растеж да бъде произведен в САЩ, каза Резенде. Според Business Insider, главният изпълнителен директор на Volvo, Хакан Самюелсон, е заявил в края на миналия месец, че би бил отворен да използва компанията за китайски автомобил.

"Разполагането на производството там всъщност би намалило разходите или би амортизирало фиксираните разходи за повече бройки", коментира Ту Ле.

Експанзия в САЩ?

Името Geely може да се отнася до холдинговата компания, която има дялове във Volvo, Polestar и останалите, или до публично търгуваното китайско дъщерно дружество на автомобилния производител Geely Auto, което се състои от китайските марки Zeekr, Lynk & Co и марката Geely.

От китайските си марки, Zeekr е вероятен кандидат да оглави експанзия в САЩ, казват анализатори. Waymo вече използва автомобил Zeekr като платформа за своя автопарк от автономни автомобили в Сан Франциско. Компанията продължава да използва Jaguar I-Pace и планира да използва автомобили от Hyundai и Toyota.

"Ръководители на Zeekr заявиха, че искат да въведат марката Zeekr на американския пазар", казва Абуелсамид.

"От марките на Geely Group това е най-вероятната."

Може да е сред най-добре позиционираните, но не е съвсем сама, каза Ле. Stellantis — която притежава марките Jeep, Ram, Dodge и Chrysler — има около 20% дял в китайския автомобилен производител Leapmotor. "Има още една възможност за преименуване на съществуващо превозно средство, като например Fiat, или нещо, което е по-познато на американците, и вече има изградена инфраструктура", подчертава Ле.

И въпреки че има силна двупартийна опозиция срещу китайските автомобилни производители, президентът Доналд Тръмп намекна, че би бил склонен да предложи китайски автомобилни производители да строят в САЩ.

"Сега, ако искат да дойдат и да построят завод и да наемат вас и вашите приятели и вашите съседи, това е чудесно", заяви президентът за чуждестранните автомобилни производители в реч през януари в Икономическия клуб в Детройт.

"Харесва ми това. Нека Китай дойде. Нека Япония дойде. Те ще дойдат и ще строят заводи, но използват нашия труд."