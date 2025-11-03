Хората обикновено биха искали след пенсиониране (почти) да запазят стандарта си на живот, какъвто е дотогава. Един от удачните начини за това е инвестиране на средства в т.нар. трети стълб на пенсионната система, или допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. И това е добре да става още след 30-годишна възраст, коментира Борислав Генов, главен директор "Банкиране на дребно" в УниКредит Булбанк по време на представяне на тенденциите в личните инвестиции за пенсия, съвместно с ръководството на пенсионно-осигурително дружество (ПОД) Алианц България.

Въпросът е още по-важен, тъй като според проучвания, в световен мащаб до 2050 г., броят на хората над 65 години ще се удвои спрямо сега, а столетниците далеч няма да са изключение. Що се отнася до България, очакванията са към 2050 г., средната продължителност на живота да е около 80 години.

Оказва се обаче, че към момента само около 1,5% от всички инвестиции и спестявания на българите, т.е. около 1,5 млрд. лева, са вложени в доброволни пенсионни фондове. Основната част от средствата си хората у нас продължават да държат в банките, въпреки ниската и дори отрицателна доходност.

Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България посочи от своя страна, че според наблюденията на Алианц в около 70 страни в света, българската пенсионна система е сравнително добра. Обаче по линия на държавното обществено осигуряване (ДОО), възможностите за повишаване на пенсиите в бъдеще не са големи, а и вноските за пенсия към задължителното осигуряване не може още много да се повишават - което повишава значението на доброволното пенсионно осигуряване за повишаване на доходите.

Що се отнася до фондовете за допълнително пенсионно осигуряване на Алианц, то в тях средно около 35% от инвестициите са в акции, т.е. може да се каже, че рисковият им профил е между балансиран и ниско рисков. Средната доходност на тези фондове за последните 10 години е 3%. Таксите за обслужване варират в зависимост от доходността.

Може да се каже, че от предимствата на инвестициите в доброволни пенсионни фондове, са: всеки сам избира каква да е месечната му вноска; периодичността на вноските може и да е произволна, дори еднократна (в този случай досега е средно около 15 хил. лева); всички или част от натрупаните средства може да се изтеглят по всяко време; титулярът на сметката във фонда може да определи до 4 наследници на средствата по партидата си.

Първият у нас напълно дигитален процес за сключване на договор за инвестиции в доброволен пенсионен фонд в Алианц България - директно през Булбанк Мобайл, вече функционира от около два месеца. От УниКредит Булбанк представиха резултатите, които са впечатляващи - оказва се, че през този период повечето договори са сключени именно дигитално. При това, средната възраст на сключващите напоследък договори е паднала до 42 години. Не е без значение и фактът, че таксата за обслужване през Булбанк Мобайл е наполовина по-ниска от тази при обслужване в офис.