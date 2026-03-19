Високодоходните ETF-и се превърнаха в един от най-обсъжданите сегменти на пазара, особено в среда на повишени лихви, несигурен икономически растеж и нарастващо търсене на стабилен паричен поток. За много инвеститори те изглеждат като логично решение в свят, в който традиционните активи вече не предлагат същата комбинация от доход и сигурност. Но зад двуцифрените доходности, които често надхвърлят 10%, 15% или дори 20%, стои една значително по-сложна реалност.

Това не са класически дивиденти. Това са структурирани доходи. И именно тук започва разликата между информирания инвеститор и този, който просто преследва проценти. Истината остава непроменена, независимо от пазарния цикъл. В света на ETF-ите няма безплатен обяд. Всеки допълнителен процент доходност идва с конкретен компромис, който често не е очевиден на пръв поглед.

Ако се върнем към основата, традиционните дивидентни ETF-и рядко надхвърлят доходност от около 3% до 4%. Дори при по-агресивно позициониране в сектори като енергетика или комунални услуги, таванът остава ограничен. При REIT-те доходността може да достигне около 5% до 6%, а при BDC или MLP структури - приблизително 7% до 9%. Това са нива, които отразяват реални парични потоци, генерирани от бизнеса.

Всичко над тази зона означава едно нещо. Инвеститорът вече не получава просто доход. Той участва в стратегия. И там започва истинската сложност!

Първото ниво на тази сложност са така наречените "covered call ETF-и". Това е най-разпространеният и в много отношения най-разбираемият начин за "повишаване" на доходността. Фондове като JEPI с около 6.97% или JEPQ с близо 9.94% доходност, използват този модел, като продават опции върху портфейл от акции и събират премии.

На практика те превръщат волатилността в доход.

Това работи добре в пазари, които се движат странично или умерено нагоре. Но цената е структурна. Част от потенциала за растеж се продава предварително. Именно затова ETF като XYLD показва около 5.74% ценови ръст срещу 11.78% за S&P 500, но компенсира чрез регулярни разпределения.

Това е фундаментален "трейд оф". Инвеститорът получава доход днес, но се отказва от част от растежа утре.

Когато доходността започне да преминава границата от 10% до 12%, механизмите вече стават по-агресивни. Тук ETF-ите често използват по-концентрирани позиции или по-волатилни активи, за да увеличат премиите, които събират.

Пример за това е FEPI с доходност около 27.6%, базиран на големи технологични компании като Nvidia, Apple и Microsoft. Тук високата доходност не е случайна. Тя е функция на високата волатилност на активите на база на които се издават опциите.

Интересното е, че в определени пазарни фази този модел може да изглежда изключително ефективен. FEPI например е нараснал с около 22% за година и 45% от създаването си. Но това не е стабилна формула. Това е комбинация от силен базов пазар и благоприятни условия за опционни премии.

При обръщане на цикъла, рискът от спад остава, но и ръстът вече е ограничен. Истинската граница обаче се преминава при доходности над 15%. Там ETF-ите вече не са просто инструменти за доход. Те са структурирани стратегии.

SVOL е един от най-добрите примери за това. С доходност около 21% до 21.6%, той не инвестира в акции или облигации. Той продава волатилност чрез къси позиции във VIX фючърси. Доходът идва от структурна особеност на пазара - фактът, че имплицираната волатилност обикновено е по-висока от реалната и че VIX фючърсите често са в contango.

Но тази доходност има цена. При внезапни пазарни сътресения, когато волатилността рязко се покачва, загубите могат да бъдат бързи и значителни. Историята вече е показала това - както през 2018 г., така и при по-нови пазарни сътресения.

BITO показва още по-ясно защо високата доходност може да бъде подвеждаща. С отчетена доходност от около 94.83%, фондът изглежда като изключение от всички правила. Но реалността е различна. Това не е доход в класическия смисъл, а разпределение на капиталови печалби от ролване на биткойн фючърси.

Биткойн не генерира паричен поток. Следователно и доходът тук не е устойчив в традиционния смисъл. Още по-важното е, че въпреки високите разпределения, общата възвръщаемост често изостава от самия актив заради структурни разходи като "контанго".

Това е ключов урок за 2026 г. Доходност не е равен на възвръщаемост.

KLIP добавя още един слой към този анализ. С доходност около 25.47% той прилага "covered call" стратегия върху китайски технологични компании. Но тук рискът не е само пазарен. Той е геополитически, регулаторен и валутен. Фондът е надолу с около 6.7% от началото на годината и почти няма ценови растеж за последните 12 месеца.

Доходът е реален. Но той идва от поемането на комплексен и многопластов риск.

На този фон е важно да се подчертае, че не всеки инвеститор трябва да търси двуцифрена доходност. По-консервативните решения остават напълно валидни. ETF като SPHY предлага около 7.29% доходност чрез корпоративни облигации с по-висок риск, но при изключително нисък разход от 0.05%. SRET предлага около 7.67% чрез глобални REIT-и, без използване на деривати.

Това са примери за доход, който идва от реални активи, а не от структурирани механизми.

Все по-интересна роля започват да играят и така наречените буферни ETF-и. Те не са класически доходни инструменти, но предлагат нещо различно - контрол върху риска. Чрез използване на опции, тези фондове могат да ограничат първите 10% до 15% спад на пазара, като в замяна ограничават и потенциала нагоре.

Това не е "гаранция", а предварително дефиниран профил на възвръщаемост.

Именно затова те могат да се разглеждат като алтернатива за инвеститори, които търсят баланс между участие в пазара и защита, вместо максимален доход.

В крайна сметка, изборът на високодоходен ETF не трябва да започва с въпроса "колко плаща", а с въпроса "как го прави".

Източникът на дохода е по-важен от самия доход. Ако той идва от дивиденти или купони, рискът е относително прозрачен. Ако идва от опции, инвеститорът плаща с ограничен растеж. Ако идва от фючърси или волатилност, рискът става нелинеен и често се проявява в най-неподходящия момент.

И може би най-важното правило остава непроменено. Колкото по-висока е доходността, толкова по-сложен е рискът зад нея. Високодоходните ETF-и не са капан. Те са инструмент. Но както всеки инструмент, те работят само когато се използват правилно и в правилния контекст.

Пазарът през 2026 г. ясно показва, че доходът вече не се намира. Той се конструира. А когато доходът се конструира, рискът също се конструира. Инвеститорите, които разбират това, могат да използват тези стратегии като мощно допълнение към портфейла си. Останалите просто преследват числа, които не разбират.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.