В най-добрите си години компанията наемаше над 6000 души в големия си завод в Зренянин

Германската компания Draxlmaier, която оперира в сръбския град Зренянин във Войводина, обяви, че отменя планираната програма за съкращаване на 359 служители, които се бяха съгласили да напуснат компанията до края на юли 2026 г., пише eKapija.

Компанията преразглежда бъдещия си бизнес в Сърбия с акцент върху сектора на електромобилността.

Draxlmaier Group е семеен германски производител на автомобилни компоненти, специализиран в кабелни снопове за автомобилната индустрия. Компанията работи в Зренянин от 2007 г. и в пика на дейността си там е наемала над 6000 души.

В края на миналата година Draxlmaier потвърди, че поради спад в производството на европейската автомобилна индустрия и липса на нови поръчки ще затвори постепенно завода си в Зренянин до 2026 г., а по-късно от близо 2000 останали работници 359 се съгласиха на доброволно напускане.

Подобна съдба имаха и няколко завода у нас. Разликата е, че в Сърбия западният инвеститор в крайна сметка намери начин да остане.

"Виждаме по-голямо търсене в сектора на електромобилността заради нарастващите горивни разходи и новите схеми за субсидии в различни европейски страни", каза пред изданието ръководителят на дейността за Източна Европа на компанията Гуидо Майнелт.

Той изрази надежда, че компанията ще осигури нови работни места в Сърбия и че решение по въпроса ще бъде взето през следващите седмици. Вече текат срещи с властта, включително - с икономическия министър Адриана Месарович.