Дните, в които използвахме листа, за да си "купуваме" кални торти и бонбони "камъче" за повечето от нас останаха далеч в детството. Постепенно бяха заменени от левове, а от тази година - и от евро. В един определен регион в Бавария 4200 души и близо 300 фирми харчат около 5 милиона евро под формата на създадена от тях валута, разказва DW.
От ученически проект до микрофинансова система
Единият начин, по който може да се сдобиете с местната валута, е като си наемете споделен автомобил. Така срещу 54 евро на ден може да го използвате да се придвижите в региона, а след десет пътувания - и да получите 50 киенгауерски банкноти.
Крисчън Галъри е човекът, който създава така наречената "допълваща валута" и контролира печата и разпространението ѝ. Макар с шарките и картините си да напомнят повече на реквизит за настолна игра, отколкото на истинска валута, киенгауерите имат инфрачервена защита и воден знак като всички официални валути.
Източник: DW
Интересното е, че концепцията всъщност е измислена от учениците на Галъри преди 24 години като задача по икономика за популяризиране на местните бизнеси, които изпитват затруднение под натиска на навлизащите търговски центрове и ритейлъри.
Проектът се оказва по-успешен от очакваното, когато търговците започват да приемат киенгауерски банкноти.
Макар законът в Германия да забранява печатането и разпространението на банкноти, различни от евро, Федералната банка позволява използването на киенгауери на регионално ниво до определен брой потребители.
Как допринасят за местната икономика?
Една от ключовите характеристики на местната валута е нейният "срок на годност". Върху всяка банкнота има квадрати с дати през половин година. Притежателите на банкнотата трябва да закупят стикер за няколко цента, за да я запазят валидна, а на третата година - излиза от употреба. Идеята на тази система е да се насърчи пазаруването.
Друг механизъм за подкрепа на местния бизнес е забраната физически лица да обменят киенгауерите за евро. Това право имат единствено търговците, като за тази услуга плащат 5% данък. Разбира се, те също могат да ги използват, за да плащат на доставчиците си или когато самите те са клиенти.
За да бъде в крак с новото време, регионалната валута има своя собствена дебитна карта, свързана с традиционна банкова сметка.
Микросистемата от киенгауерски банкноти не само подкрепя местните производители и търговци, но съкращава и веригите на доставки. Тя не е единствената "допълваща валута" в света, като в някои случи е част от зелената политика на региона - жителите получават финансови поощрения за следването на екологични практики.
Немският регион също прилага подобна политика. Така например инсталирането на термостат носи 20 киенгауера, поправянето на дънки - един киенгауер, а изолацията на дома с естествени материали и поставянето на слънчеви панели - съответно 200 и 100 киенгауера.
Системата е смятана за толкова ефективна, че още четири региона в Германия възприемат така наречения "климатичен бонус", като наградите се осигуряват от фонд за компенсиране на въглеродните емисии, финансиран от други местни жители и фирми.
Съществуването на подобни финансови стимули дава идеи за интегриране на регионални политики, които могат да подпомогнат както местния бизнес и благосъстоянието на жителите, така и запазването на околната среда.