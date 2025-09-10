Руското правителство обмисля въвеждането на мораториум върху фалита на металургичните предприятия като част от мерките за подкрепа на отрасъла, пише "Комерсант". Министерството на икономиката и Министерството на промишлеността и търговията трябва да проучат целесъобразността на тази мярка до 28 октомври, съгласно протокол от заседание на подкомисия по повишаване устойчивостта на финансовия сектор.

Инициативата е насочена преди всичко към компанията "Мечел", чийто дълг надвишава 250 милиарда рубли, отбелязва изданието. През първата половина на 2025 година чистата загуба на групата се е увеличила с 143% на годишна база до 40,5 милиарда рубли - най-голямата стойност от 2015 година насам.

Въпреки че чистият дълг се е намалил с 3% до 252,7 милиарда рубли, съотношението чист дълг/EBITDA достигна критичните 8,8 пъти.

Освен "Мечел", мораториумът може да бъде необходим и за ПМХ, чиято компания майка ПАО "Кокс" отчете 9,79 милиарда рубли чиста загуба през първата половина на годината - 5,1 пъти повече от предходната година. Задлъжнялостта на компанията нарасна почти двойно до 76,08 милиарда рубли.

Според анализатори спадът на търсенето на стомана в Русия достигна 14-15% през първата половина на 2025 година. В тези условия двете компании имат критично високо ниво на задлъжнялост, като лихвените разходи надвишават EBITDA показателите им.

Как се случва това нещо в държава, водеща война и наливаща баснословни суми в производство на оръжие е една от типичните мистерии на руския стопански живот.

Освен мораториума върху фалитите, правителството обмисля и други мерки: повишаване на износните мита за скрап от черни метали до 5% (но не по-малко от 25 евро на тон), отменяне на акциза върху течната стомана за електрометалургичното производство през 2026 година и освобождаване от акциз за нови мощности с инвестиции над 50 милиарда рубли.

Експертите подчертават, че макар мораториумът да е необходим за големите системни компании, чиито фалити може да окажат негативен мултипликативен ефект върху отрасъла и регионите, такива инструменти могат да изкривяват пазарните механизми и да стимулират мениджърите да действат неразумно.