Руското правителство планира да се откаже от продължаването на удълбочаването на Волго-Каспийския морски плавателен канал (ВКМСК), който представлява важна транспортна артерия за търговията с Иран. Според източник на "Комерсант", вицепремиерът Виталий Савельов е информирал президента Владимир Путин за това решение в писмо от края на юли.

Драгажните работи по 188-километровия канал започнаха през 2023 година като част от проекта за развитие на международния транспортен коридор "Север-Юг". Първоначално се планираше да се осигури дълбочина от 4,2 до 4,5 метра за съдовете. През 2023 година обемът на работите възлезе на 10,2 милиона кубически метра, а през 2024-а - на 6,8 милиона кубически метра.

Финансовото натоварване се оказа значително. През 2023 година за удълбочаване бяха изразходвани 4,08 милиарда рубли, включително 2,08 милиарда от бюджета и 2 милиарда от средствата на "Росморпорт". През 2024-а "Росморпорт" похарчи 3,51 милиарда рубли, а за 2025 година са планирани още 3,53 милиарда рубли.

Основният проблем се оказа критичното понижаване на нивото на Каспийско море през последните две години, което е потвърдено от Министерството на природните ресурси. Това доведе до необходимост от извличане на по-голям обем материал, което рязко увеличи разходите.

Каналът още от изграждането си в края на XIX век е лансиран като алтернатива на Суецкия. През годините обаче винаги е имало проблеми с дълбочината, които са изисквали сериозно драгиране.

"За съжаление виждаме, че през последните години Каспийско море става все по-плитко и това е голямо предизвикателство за всички прикаспийски държави", коментира през май бившият министър на транспорта Роман Старовойт. През 2024 година нивото на водата в Каспийско море достигна отметка минус 29 метра. Според "Росхидромет", процесът няма да спре в следващите 10-15 години поради високите температури и намаляващите валежи.

Това доведе до недостатъчна дълбочина на места в 20-километровия участък под южната граница на канала от страната на Каспийско море и до разширяване на границите на морското пристанище Оля.

"Росморпорт" сега изпитва дефицит на средства за финансиране на драгажните работи. Според данните на компанията, делът на съдовете с газене от 4,2 до 4,5 метра не надвишава 6% от общия брой кораби, осигуряващи товарооборота в канала. През 2024 година в пристанищата Астрахан и Оля са осъществени само два захода на съдове с газене 4,5 метра.

Въпреки това, ръководителят на "Русиранекспо" Александър Шаров настоява, че задълбочаването до 4,5 метра е необходимо. "Сега декларират 4,2 метра, но има плитчини от 3,8 метра, поради което корабите товарят до 70-80% от товароподемността си", обяснява той. Шаров припомня, че Иран планира да пренасочи закупуването на руска пшеница от Новоросийск, което означава допълнителни 2-3 милиона тона товари годишно.