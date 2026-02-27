Парламентът на Северна Македония одобри удължаването на крайния срок за изграждането на магистралата Кичево-Охрид. Пътният участък се строи от китайската корпорация Sinohydro, а общата стойност на проекта е увеличена до малко над 803 милиона евро, предава SeeNews.

Според доскорошните планове магистралата трябваше да струва 598 055 500 евро. Тоест, ценовият ръст е над 200 милиона евро. И още повече от обявената през 2014 г. сума от 373 милиона евро.

Данните показват, че досега за този пътен участък вече са похарчени близо 560 милиона евро, съобщава Portalb.mk.

Официално строителството на магистралата е започнало през 2014 г., няколко месеца след подписването на договора през ноември 2013 г., но дори след 12 години магистралата не е завършена.

"Към днешна дата са реализирани 557 985 782,11 евро за изграждането на магистралата Кичево-Охрид", пише в последните официални данни на Държавното предприятие за държавни пътища (NPRRSH), цитирани от Gazeta Express.

Върху какво се работи в момента? От NPRRSH казват, че "строителството е в напреднал етап".

"Работим по санирането на нови свлачища, както и по подготовката на защитни мерки по склоновете, като залесяване, инсталиране на геокомпозитна мрежа и пръскане с бетон. След това, по определени склонове, се прилага решение с така наречените галерии", съобщават от публичното предприятие.

Целта е скоро да функционира възможно най-голяма част от магистралата, за да се улесни "пътуването до туристическия център в Охрид".

Според последната налична информация относно магистралата, която би трябвало да улесни пътуването в този регион, досега са завършени около 40 километра от общо 57. Държавното предприятие на Северна Македония "Държавни пътища", нарича магистралата "най-голямата инфраструктурна инвестиция от десетилетия насам".