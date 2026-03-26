Правителството на Беларус удължи забраната за износ на над 250 вида промишлени стоки до 22 септември 2026 г., т.е. с (още) половин година. Решение на Министерския съвет на страната вече е публикувано, пише Интерфакс.

"Да се ​​установи временна забрана за износ от Република Беларус за държави членки на Евразийския икономически съюз (ЕАИС) на стоки, изброени в приложението, независимо от страната им на произход. Както и от Република Беларус за държави, които не са членки на ЕАИС, на стоки, поставени под митническите режими на износ, временен износ, обработка извън митническата територия и реекспорт", се казва в правителственото постановление.

Посочената забрана не се прилага за руски и беларуски стоки, придружени от сертификат за произход.Ограниченията не се прилагат и за стоки, превозвани в рамките на международни транзитни превози, между части на Русия, за преминаващи през Беларус, и в редица други случаи.

Приложението към правителственото постановление съдържа списък с над 250 вида промишлени стоки, забранени за износ. По-конкретно, забранени за износ са: котли, турбини, двигатели, превозни средства, някои видове промишлено оборудване, селскостопански машини и оборудване, металорежещи машини, локомотиви, вагони, бои и лакове, и скрап и др.

Беларус въведе за първи път шестмесечна забрана за износ на широка гама от промишлени стоки в края на март 2022 г., "за защита на икономическите интереси на държавата". Оттогава действието на постановлението се удължава няколко пъти, като има корекции в списъка със забранени за износ стоки.