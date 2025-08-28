Година след официалното си обявяване, турската интегрирана система за противовъздушна отбрана "Стоманен купол" вече е факт. На фона на официалното предаване на първите компоненти от нея, южната ни съседка с бързи темпове разширява капацитета на военната си индустрия.

"Стоманен купол" включва изцяло турски радари, ракети, сензори и комуникационни системи. Първата част от него включва:

1 батарея зенитно-ракетни комплекси с голям обсег Siper;

3 батареи ЗРК със среден обсег Hisar;

Радарно насочвани зенитни оръдия Korkut;

Системи за радиоелектронна борба Puhu и Redet;

Радари за ранно предупреждение.

Става дума за общо 47 машини, които струват 460 млн. долара. Те трябва значително да подсилят противовъздушната отбрана на южната ни съседка - неин "гръбнак" сега са остарелите американски комплекси Hawk, а спорните руски С-400 (чиято покупка докара на Анкара изгонване от програмата за F-35) според експерти така и не са застъпили на бойно дежурство.

Още една не по-малко важна новина дойде от церемонията в Анкара - водещият военен производител Aselsan се готви за огромно разрастване на бизнеса си. По думите на генералния директор Ахмет Акьол новооткритите 14 съоръжения увеличават капацитета на компанията с 40 на сто и отварят около 4000 нови работни места.

Не само това, но и беше направена първа копка на т.нар Технологична база "Огюлбей", която ще удвои възможностите на Aselsan. Инвестицията от 1,5 млрд. долара е най-голямата в историята на Турция и ще създаде най-голямото интегрирано съоръжение за производство на системи за противовъздушна отбрана в Европа, подчерта президентът на страната Реджеп Ердоган.

Както може да се очаква, новите производствени мощности се изграждат не само заради нуждите на страната: "Износът на сектора надмина 7 млрд. долара през миналата година. И през тази се справяме много добре. През юли нашият експорт в отбраната и аерокосмическата сфера достигнаха 909,6 млн. долара, което е 128,9% повече в сравнение със същия месец на миналата година".

Ердоган е оптимист, че през следващите няколко години военният износ на Турция ще достигне до нива от 20 млрд. долара.