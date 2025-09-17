Русия е отправила неочаквано предложение към Турция за откупуване обратно на зенитно-ракетните системи С-400, които продаде на южната ни съседка през 2019 година, съобщават местни медии.

Официален коментар и от двете страни няма, но подобно развитие всъщност е много логично.

Продажбата би помогнала на Москва да се справи с острия недостиг на военна техника, причинен от загубите на фронта и бавното им попълване с ново производство. Турция пък сериозно влоши отношенията си със САЩ заради С-400, а и се налага да прави високи разходи за поддръжка на системите, които така и не са станали оперативни.

Проблематичната сделка от 2017-а

Първоначалната сделка за С-400 беше подписана през 2017 г. на стойност $2,5 милиарда за две батареи "Триумф", които бяха доставени две години по-късно. Решението на Анкара да закупи руската техника дойде след отказа на САЩ и НАТО да продадат на Турция системи Patriot.

Сделката предизвика сериозен скандал в рамките на Северноатлантическия алианс, тъй като наличието на руска зенитна система на територията на НАТО членка се възприе като заплаха за сигурността и възможност Москва да получи допълнителни данни за западните системи.

Вашингтон реагира с изключването на Турция от програмата за изтребителите F-35 и наложи санкции.

Неизползваните системи стават тежест

Въпреки че турският президент Реджеп Ердоган обяви, че системите ще станат напълно оперативни до април 2020 година, те все още не се използват активно.

Според украинския военен сайт Militarnyi, системите никога не са били интегрирани в натовската инфраструктура, ракетите им вече са изминали половината от експлоатационния си срок, а разходите за поддръжка представляват значително финансово бреме.

Йорюк Ъшък, анализатор от истанбулския Bosphorus Observer, коментира пред Newsweek, че системите са несъвместими с турската радарна система и тяхната покупка е била "злополучно решение", което "никога не е трябвало да се случва".

Руските мотиви за откупуване

От своя страна, Москва изпитва остра нужда от попълване на запасите си от С-400, тъй като търсенето на тези системи нараства на фона на загубите на бойното поле в Украйна. Русия не разполага с резерви от С-400 и се бори да изпълни ангажиментите си към други купувачи.

Показателен е случаят с Индия, чиято поръчка за С-400 отново беше отложена и сега се очаква доставката да се осъществи едва през 2026-2027 година. Това показва затрудненията на руската военно-промишлена индустрия да покрие нарастващото търсене.

Геополитически ползи за двете страни

Според непотвърдени съобщения, турски официални лица показват "позитивно отношение" към руското предложение. Продажбата обратно на системите би могла да донесе значителни геополитически ползи за Анкара.

Преди всичко, това би улеснило преговорите с Вашингтон за закупуването на изтребители F-16 и би открило пътя за възможното връщане на Турция в програмата F-35.

Освобождаването от руската техника би могло да нормализира отношенията между Анкара и западните й съюзници.

В същото време Турция активно развива собствената си система за противовъздушна отбрана, наречена "Стоманен купол", която има за цел да намали зависимостта на страната от чужди технологии.

Това не е първият път, когато съдбата на турските С-400 става предмет на международни дискусии. През 2023 година тогавашният външен министър Мевлют Чавушоглу разкри, че САЩ са поискали от Анкара да изпрати системите в Украйна - предложение, което Турция категорично е отхвърлила.

Докато нито Анкара, нито Москва официално не са потвърдили новите информации, развитието на ситуацията се следи с голям интерес в контекста на турските усилия за възстановяване на отношенията със САЩ и връщането в програмата F-35.