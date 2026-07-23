Администрацията на американския президент Доналд Тръмп финализира споразумение, което отваря пътя Саудитска Арабия да се превърне в държава с пълен ядрен цикъл - макар и официално с мирни цели.

Това е най-спорният елемент в договора, който предстои да бъде внесен в Конгреса и който, според източници на "Ройтерс", не съдържа т.нар. "златен стандарт" - забрана за обогатяване и преработка на отработено гориво, както и липса на "допълнителен протокол" за засилен международен контрол.

Така Вашингтон прави изключение, което контрастира с аргументите, използвани срещу Иран - че отказът от ограничаване на обогатяването е неприемлив.

Според AP, договорът е одобрен лично от Тръмп и ще бъде 30-годишен, като включва участие на американски компании в изграждането на саудитската ядрена инфраструктура.

Защо Саудитска Арабия иска ядрена програма и защо САЩ ще я разреши?

Според "Ройтерс", Рияд преследва две цели:

икономическа - да освободи повече петрол за износ, като замени част от производството на електроенергия (днес 62% от нея се прави от газ и 38% - от централи, работещи с мазут, по данни на Би Би Си);

- да освободи повече петрол за износ, като замени част от производството на електроенергия (днес 62% от нея се прави от газ и 38% - от централи, работещи с мазут, по данни на Би Би Си); геополитическа - да не изостава от Иран. През последните години престолонаследникът Мохамед бин Салман многократно заявява, че ако Техеран се сдобие с бомба, Саудитска Арабия "ще направи същото".

През януари 2025 г. Рияд вече обяви, че ще произвежда собствен концентрат от уранова руда, който е първа стъпка към обогатяване. Това е ключов сигнал, че кралството иска не просто реактори, а контрол върху целия ядрен цикъл.

Вашингтон вижда в сделката стратегически и търговски ползи:

американските компании получават достъп до многомилиардни проекти;

САЩ запазват влияние върху саудитската ядрена програма;

предотвратява се възможността Рияд да се обърне към Китай, Русия или Южна Корея - всички вече са заявили интерес.

Какво тревожи Конгреса и съюзниците?

Според AP, договорът не включва допълнителния протокол на МААЕ - най-строгият режим за инспекции. Това означава по-малко прозрачност и повече риск от отклоняване на материал към военни цели.

Опасенията са засилени от няколко факта:

Саудитска Арабия има собствени залежи на уран.

Според "Ройтерс", договорът създава "правен път" за сътрудничество в обогатяването, макар да не задължава САЩ да предоставят технология.

AP напомня, че Пакистан - ядрена държава, вече е подписал отбранителен пакт със Саудитска Арабия и е заявил, че "ще предостави" ядрената си програма при нужда.

Израел, ключов съюзник на САЩ, е силно разделен. Според Би Би Си, министри от кабинета предупреждават, че "утре Саудитска Арабия може да се обърне срещу нас", докато други твърдят, че "ако е за мирни цели - можем да се справим".

Регионален риск: нова ядрена надпревара

Световните агенции подчертават, че договорът идва в момент на война срещу Иран и на засилено недоверие към ядрените програми в региона. Влиятелният сенатор Крис Мърфи предупреждава, че това "ще отприщи ядрена надпревара".

Би Би Си допълва, че подобен ход може да тласне Иран към тайно ускоряване на собствената програма, а Египет и Турция - към развитие на свои.

В южната ни съседка лидерът Реджеп Ердоган, външният министър Хакан Фидан и близки до властта кръгове през последните месеци многократно критикуваха "несправедливата" ситуация с контрола по неразпространението на ядрено оръжие в света, като видяха в него и дискриминация към мюсюлманските страни.

Факт е и че Турция вече има междуконтинентална балистична ракета, която потенциално може да носи ядрени бойни глави.

Какво следва?

Конгресът има 90 работни дни да блокира договора, но само с мнозинство от две трети - сценарий, който според BBC е малко вероятен.

Така САЩ се приближават до исторически прецедент: позволяване на практически безконтролно обогатяване в най-нестабилния регион в света.