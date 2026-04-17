Едно от най-натоварените летища в Северна Испания ще спре работа за повече от месец, а хиляди пътници ще трябва да променят плановете си. Летище Сантяго - Росалия де Кастро ще бъде напълно затворено от 23 април до 27 май заради мащабен ремонт на пистата.

През този период няма да има нито едно излитане или кацане. Всички полети са отменени, а авиокомпаниите вече подготвят алтернативни маршрути през други летища в региона.

Кои са основните потърпевши

Затварянето ще засегне особено силно британските туристи, пише Express. Обичайно всяка седмица между Обединеното кралство и летището в Сантяго де Компостела има около 30 полета, което означава, че за петте седмици на ремонта над 5000 пътници могат да бъдат принудени да търсят нови маршрути.

От България няма директни полети до Сантяго де Компостела. Всички маршрути от Летище София се изпълняват с поне едно прекачване, най-често през Мадрид, Барселона или Франкфурт.

Причината за безпрецедентното затваряне е цялостно преасфалтиране и модернизация на пистата. Испанският летищен оператор Aena инвестира около €33 милиона в ремонта, който включва и обновяване на дренажната система, осветлението и системите за кацане при ниска видимост.

Проблеми се очакват и за хилядите поклонници, които през пролетта пристигат в региона за маршрута Камино де Сантяго. Летището е основната въздушна врата към Сантяго де Компостела и неговото затваряне ще принуди туристите да използват алтернативни летища.

Най-близките варианти са летищата в Ла Коруня и Виго, а част от пътниците вероятно ще бъдат пренасочени и към летищата в Порто, Мадрид и Барселона.