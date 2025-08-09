Не, най-гледаният филм за годината до момента не е "Гунди - Легенда за любовта", но това не го прави по-малък феномен в българската киноиндустрия. Причината е проста - премиерата му бе на 18 октомври миналата година и основната му аудитория го изгледа още през 2024 г. И по-точно, според статистиката на Националния филмов център (НФЦ) до 29 декември за него са били продадени 705 856 билета.

През настоящата година до 3 август включително той е привлякъл още малко над 48.5 хиляди души. Което, всъщност, е не лош резултат след като редица посредствени заглавия правят толкова за целия си "живот" на големия екран. А филмът за легендата на футболния "Левски" все още се прожектира и вече престоява 42-ра седмица в националния box office.

И дори с резултата си за настоящата година щеше да е на 11-та позиция, ако класацията ни не беше за първите десет най-гледани. Така до 31-вата седмица на годината "Гунди - Легенда за любовта" събира публика от над 754 хиляди души (или по-скоро продадени билета), от които постъпленията са в размер на малко под 10 млн. лв. (9 962 202 лева).

Класацията

Но стига сме се отплесвали и да се върнем на десетте първи за тази година. Прави впечатление, че сред тях няма български заглавия, като продуциращите ги студиа са все американски - Disney, Warner, Paramount, Sony и Universal. При разпространителите в страната не е толкова шарено, като 8 от 10 заглавия, включително първенецът, са на "Форум филм България", свързано с израелската верига киносалони Cinema City. Второто и третото място са окупирани от филми, разпространявани от "Александра филмс" на Стефан Минчев, собственик на веригата "Кино Арена".

Всички от филмите са игрални, като някои от тях имат компютърно генерирани анимирани герои. Четири от заглавията са нови (и то игрални) версии на вече добре познати анимации, а други са продължения от поредици. В класацията има две заглавия, които излезнаха през предходната година, но и при двете говорим за късния декември, което е предпоставка не малка част от продадените билети да са за периода от 1 януари насам.

Общо продадените билети за десетте филма са 1 107 048, а приходите от тях са в размер на близо 14.8 милиона лева.

Топ 10

До момента за годината първенец е игралният римейк на едноименни анимационен филм от 2002 г. "Лило и Стич" на Disney. Този от настоящата година е разпространяван в страната от "Форум филм България. До 3 август филмът е продал 239 142 билета, като приходите от тях са малко над 3 млн. лв.

С продадени малко над 202.5 хил. билета и приходи в размер на 2.7 млн. лв. втори се нарежда игралният "Minecraft: Филмът", който е бил активен на големия екран 18 седмици след премиерата му на 4 април.

Трети с почти двойно по-малко публика (104.4 хиляди души), но с по-скорошна премиера (27 юни), е "F1 Филмът" с Брат Пит, Хавиер Бардем, Дамсън Идрис и Кери Кондън в главните роли. Приходите от продадените билети са в размер на 1 501 414 лв.

Именно на четвърта позиция се нарежда единият от излезналите в края на декември филми. През 2025 г. игралният "Соник: Филмът 3" е гледан от 103 184 души (общо от премиерата си 161 587), а приходите от тях са 1 286 663 лв. (общо 2 016 485 лева).

Пети се нарежда "Падингтън в Перу", новият игрален филм за приключенията на небезизвестното мече от Острова. За 23 активни седмици на екран от премиерата си на 10 януари той е продал почти 90 хиляди билета на стойност 1 125 919 лв.

Следва поредното заглавие от поредицата за изгубения свят на динозаврите, "Джурасик свят: Презареждане", който излезе на 4 юли. За времето от тогава филмът е привлякъл аудитория от 87.5 хил. души, а приходите от продадените билети са в размер на 1 278 206 лв. В главните роли са Скарлет Йохансон, Махершала Али и Джонатан Бейли.

На седма позиция се нарежда игралният филм за бащата на Симба "Муфаса: Цар лъв", чиято премиера бе в самия край на миналата година. За 24 активни седмици на големия екран, разпространяваното от "Форум филм България" заглавие, е продало 85 110 билета (общо 178 817) на стойност 1 159 945 лв. (общо 2 436 315 лева).

Осми се нарежда още един игрален римейк на анимационен филм от не толкова близкото минало. Този път той е на "Как да си дресираш дракон" от 2010 г. След приемирата си на 13 юни е донесъл постъпления в размер на малко над 1 милион лв. при продадени 73 923 кресла.

На предпоследното място е последният филм от поредицата за супершпионина Итън Хънт. Премиерата на "Мисията невъзможна: Възмездие" беше на 23 май и за 11 активни седмциа на големия екран е привлякъл 61 176 души, които са закупили билети за 907 419 лв.

Последна се нарежда поредната игрална версия на друго любимо анимационно заглавие на Disney. За 20 активни седмици на екран до 3 август "Снежанка" е продал 60 309 билета на стойност 754 378 лв.