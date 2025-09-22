Последната класация на Fortune Global 500 за 2025 г. разкрива значителни различия в приходите на служител сред най-големите компании в света, като ефективността варира силно в зависимост от сектора.
На върха са компании от здравеопазването и енергетиката, като McKesson води с впечатляващите 8,2 млн. долара приход на служител, следвана от Cencora (6.7 млн.) и Saudi Aramco (6.4 млн.), които също регистрират стойности над шест милиона.
Това подчертава, че именно капиталово интензивните индустрии успяват да извлекат най-висока стойност от всеки служител.
Обратно, търговията на дребно остава с по-ниска ефективност, като Walmart (324 хил.) и Amazon (410 хил.) генерират по-малко от половин милион долара на човек. Технологичният сектор заема среден диапазон, с Apple и Alphabet, които показват приходи съответно 2,4 млн.и 1,9 млн. долара на служител.
Това демонстрира, че иновациите и интелектуалният капитал водят до по-висока стойност, но все пак не достигат нивата на лидерите в здравеопазването и енергетиката.
Данните също така показват, че големите автомобилни производители и компании с масово производство, като Toyota (820 хил.) и Volkswagen (543 хил.), имат по-ниска стойност на служител, което отразява необходимостта от голям персонал за поддържане на обема на операциите.
Прегледът на данните ясно подчертава, че структурните особености на сектора и спецификата на бизнеса са ключови за приходите на служител и за цялостната ефективност на компанията.