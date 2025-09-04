Apple планира драматична промяна, която може да ускори трансформацията на онлайн търсенето. Компанията разработва собствен AI-базирана търсачка, с която иска да се изправи срещу Google, OpenAI и други гиганти в сферата на изкуствения интелект, пише Bloomberg.

Новата система, известна вътрешно като World Knowledge Answers, ще бъде интегрирана първо в гласовия асистент Siri през пролетта на следващата година. По-късно технологията ще се появи и в Safari браузъра, както и в Spotlight - функцията за търсене от началния екран на iPhone.

Целта на Apple е амбициозна: да превърнат Siri и операционните системи на Apple в място, където потребителите могат да търсят информация от целия интернет - подобно на ChatGPT или Google AI Overviews. Новият Siri няма да се ограничава само до текст, а ще работи с снимки, видео и местна информация.

За да реализира плановете си, Apple прави неочаквана стъпка - договаря се с Google за използване на техни AI модели. Макар двете компании да са основни конкуренти, споразумението позволява на Apple да тества Google Gemini модели за захранване на новия Siri.

Причината за този ход е прагматична. Първоначално Apple е преговаряла с Anthropic за използване на техния Claude модел, но компанията поискала над 1,5 милиарда долара годишно. Google предложи по-изгодни финансови условия, което накара Apple да смени курса.

Промяната е част от цялостна реорганизация на Siri - проект, наречен вътрешно Linwood и LLM Siri. Крейг Федериги, ръководителят на софтуерното инженерство в Apple, намекна пред служителите, че предстоящата промяна ще бъде "много по-голямо обновление, отколкото си представяхме".

Новият Siri ще се състои от три основни компонента: планировщик, който интерпретира гласовите команди; система за търсене в интернет и устройствата; и обобщител, който съставя окончателните отговори.

Apple се опитва да се върне в играта след години на изоставане в AI сферата. Сегашният Siri, революционен при пускането си през 2011 година, вече символизира недостатъците на компанията в областта на изкуствения интелект. Той може да отговаря на основни въпроси, но се затруднява с по-сложни заявки.

Компанията обмисля и придобиването на специализирани AI стартъпи като Perplexity и френската Mistral, но засега залага на собствени разработки.

Въпреки че Apple все още получава около 20 милиарда долара годишно от споразумението с Google за използване на нейната търсачка по подразбиране, компанията очевидно се подготвя за AI бъдещето.