Apple. планира амбициозно завръщане в областта на изкуствения интелект с нова гама революционни устройства, включително роботи, реалистична версия на Siri, умен говорител с дисплей и камери за домашна сигурност, пише Bloomberg, като се позовава на свои източници.

Центърът на AI стратегията на Apple е настолен робот, който ще служи като виртуален спътник, планиран за 2027 година. Устройството прилича на iPad, монтиран върху подвижна ръка, която може да се завърта и преориентира, за да следва потребителите в стаята. Като човешка глава, то може да се обърне към говорещия човек или да търси вниманието на някой, който не го гледа.

Роботът ще използва 7-инчов хоризонтален дисплей, приближаващ размера на iPad mini. Моторизираната ръка може да движи дисплея в произволна посока. Хората, запознати с продукта, го наричат "лампата на Pixar" заради прилика с известното лого на анимационната компания.

Ключовата функция на устройството е изцяло нова версия на гласовия асистент Siri, която може да се включва в разговори между множество хора. Тя ще може да взаимодейства с потребителите през целия ден и по-лесно да си спомня информация. Идеята е устройството да действа като човек в стаята - да прекъсва разговори между приятели за вечерни планове и да предлага близки ресторанти или подходящи рецепти.

Умният дисплей за дома

Паралелно с роботизираното устройство, Apple разработва самостоятелен дисплей, планиран за пускане до средата на следващата година. Този продукт, с кодово име J490, е опростена версия на робота без ръката и "диалогичната" Siri. Той ще предлага управление на дома, възпроизвеждане на музика, водене на бележки, разглеждане в интернет и видеоконференции.

И двете устройства ще работят с нова операционна система, наречена Charismatic, проектирана за използване от множество потребители. Интерфейсът се базира главно на циферблати и джаджи - малки софтуерни функции, посветени на специфични задачи.

Устройствата са проектирани за лесно споделяне: включват предна камера, която може да сканира лицата на потребителите при приближаване и автоматично да променя оформлението, функциите и съдържанието според предпочитанията на всеки човек.

В основата на новите домашни устройства е цялостно преработване на Siri. Инженерите работят върху версия с кодово име Linwood с изцяло нов "мозък", изграден около големи езикови модели - основата на генеративния AI. Целта е да се използват лични данни за изпълнение на заявки.

Сигурност и управление на дома

Apple разработва и камера за домашна сигурност с кодово име J450, предназначена за засичане на хора и автоматизация на задачи. Устройството ще работи на батерия, която може да издържи от няколко месеца до година при едно зареждане.

Камерата има функция за разпознаване на лица и инфрачервени сензори за определяне кой се намира в стаята. Apple смята, че потребителите ще поставят камери в целия дом за автоматизация - изключване на светлините при напускане на стая или автоматично възпроизвеждане на музика, харесвана от конкретен член на семейството.

Това не е някаква особена иновация, но традиционно Apple успяват да комбинират съществуваща концепция с най-доброто възможно потребителско преживяване. Вече сме го виждали при компютрите, смартфоните, таблетите и смарт часовниците.