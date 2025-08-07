Apple обяви в сряда нова инвестиция от $100 милиарда за разширяване на дейността си в САЩ, докато президентът Доналд Тръмп заплаши с високи мита чиповете, внасяни в страната. Решението идва след като компанията вече е ангажирала $500 милиарда за увеличаване на присъствието си в Америка по-рано тази година, съобщават световните агенции.

Новата инвестиция включва създаването на Американска производствена програма, насочена към преместване на по-голяма част от веригата на доставки на Apple в САЩ. Партньори като Corning, Samsung, Texas Instruments и Broadcom ще участват в програмата.

Apple планира да създаде верига за доставки на чипове в САЩ, като очаква да произведе над 19 милиарда чипа за своите продукти през 2025 г. в 24 фабрики в 12 щата. Компанията също значително разширява партньорството си с доставчика на стъкла Corning - всеки iPhone и Apple Watch, продаван по света, ще бъде построен със защитно стъкло от Кентъки.

По време на събитие в Овалния кабинет, Тръмп застана зад своята стратегия, заплашвайки да облага със 100% всички полупроводникови елементи, произведени в чужбина. Въпреки това, той уточни, че компании, които са се "ангажирали" да работят в САЩ, няма да бъдат таксувани.

"Добрата новина за компании като Apple е, че ако произвеждате в САЩ или сте се ангажирали да произвеждате там, няма да има такса," заяви Тръмп.

Изпълнителният директор на Apple Тим Кук благодари на президента и обясни, че компанията е приела предизвикателството му сериозно. Той обаче призна, че iPhone, напълно сглобен в САЩ, все още е далечна цел въпреки натиска на Тръмп.

Администрацията на Тръмп натиска Apple и други технологични гиганти да произвеждат продуктите си в САЩ, вместо да разчитат на заводи в Китай, Индия и Виетнам. Експертите обаче отбелязват предизвикателствата - липса на квалифицирана работна ръка и по-високи разходи за труд.

Новината идва в момент, когато Apple се бори с множество предизвикателства през 2025 г., включително митата и забавянето на AI актуализацията на Siri на фона на общо изоставане в областта на изкуствения интелект. Заради всичко това явно Кук и хората му са преценили, че е по-добре да си платят, отколкото да понесат още един тежък удар откъм Вашингтон.