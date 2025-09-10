Както Money.bg вече ви разказа, вчера от Apple представиха обновената линия нови iPhone модели, сред които "революционният" по-тънък iPhone Air. Днес става ясно, че технологичният гигант няма да увеличава цените и ще ги задържи стабилни, поне засега, на фона на митата от на президента на САЩ Доналд Тръмп, които навредиха на печалбата на компанията, пише RTE.

iPhone Air се предлага с батерия с висока плътност и чисто нов процесор, а цената му ще започва от 999 долара. Уолстрийт наблюдаваше дали компанията ще увеличи цената на iPhone-ите или ще потърси алтернативни начини за компенсиране на разходите за мита, като например увеличаване на цената на версиите на iPhone с повече място за съхранение.

Моделът беше звездата на годишното събитие за представяне на продукти на компанията, като главният изпълнителен директор Тим Кук заяви това:

"Правим най-голямата крачка досега за iPhone."

Източник: Apple

Apple нарича модела "най-издръжливия iPhone до момента". Той ще използва A19 Pro, процесорен чип, който, според компанията, е настроила за по-добра енергийна ефективност и производителност, за да съответства на по-тънката батерия на устройството.

Конкуренти, включително Samsung, вече продават телефони, предлагани на пазара заради изключително тънкия си профил. Цената на iPhone Air е разположена между другите модели на компанията, както прогнозираха анализаторите. Apple също така пусна на пазара iPhone 17 и iPhone 17 Pro, най-новото подобрение на своя флагмански смартфон, както и нова версия на безжичните си слушалки AirPods Pro и монитор за кръвно налягане в най-новия си Apple Watch.

256-гигабайтова версия на базовия модел iPhone 17 ще започва от 799 долара, същата цена като предишния модел iPhone 16, но с наполовина по-малко място за съхранение. iPhone 17 Pro ще започва от 1099 долара за 256-гигабайтов модел, същата цена като модела от предходната година със същия размер на паметта, но без опцията за телефон с по-малък капацитет на по-ниска цена от 999 долара, като iPhone 16 Pro. Apple не повиши цената на моделите часовници, нито на новите AirPods Pro 3.

Цените бяха индикация, че Apple е готова да поеме разходите за мита, за да предотврати конкуренцията от Samsung, Google на Alphabet и местните конкуренти в Китай, въпреки че прогнозира, че митата ще ѝ струват повече от 1 милиард долара през текущото фискално тримесечие. Акциите на Apple паднаха с 1,6%, след като компанията обяви цените на смартфоните.

"Те използват мащаба си, за да се опитат да запазят цените там, където са", заяви Том Майнели, ръководител на изследователската група за устройства и потребители на IDC.

Източник: iStock

"Мисля, че Apple, както повечето технологични доставчици, са напълно наясно, особено в САЩ, че тарифите ще повлияят на способността на потребителите да харчат през втората половина на тази година. Така че те ще контролират цените и ще се опитат да дадат възможност на хората да обновят телефона си от сега до края на годината на същата цена като миналата година."

iPhone Air ще се изправи срещу Galaxy S25 Edge на Samsung Electronics, а анализатори казаха пред Ройтерс, че това може да бъде стъпка към конкуренцията със сгъваемите телефони на Samsung, които са в седмото си поколение. Сгъваемият телефон е важен за Apple, за да привлече клиентите в Китай, където потребителите харесват сгъваемите телефони, а компанията губи пазарен дял.

"Това ново устройство ще внесе усещане за новост в iPhone, който остава същият твърде дълго", коментира анализаторът на PP Foresight Паоло Пескаторе.

Той допълва, че "новата и значително подобрена линия iPhone изглежда впечатляваща, което поставя Apple в силна позиция да обслужва различни сегменти".

Събитието не обърна заслужено внимание на това как компанията се стреми да намали разликата с компании като Google, които използваха най-новите си флагмански телефони, за да демонстрират възможностите на своите модели Gemini AI. Компанията се е облегнала на партньорство със създателя на ChatGPT OpenAI, за да захранва много функции с изкуствен интелект на своите устройства.

Apple заобиколи "сърцето на надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект, като същевременно се позиционира като дългогодишен новатор на фронта на хардуера за изкуствен интелект, със силиций и интеграция на ниво устройство", смята анализаторът на eMarketer Гаджо Севиля.

От Apple заявиха, че iPhone Air ще разполага и с нов чип "N1" за обработка на Wi-Fi комуникации и нов модем "C1X" за клетъчни данни. Чиповете за тези функции в премиум устройствата на Apple отдавна се доставят от Broadcom и Qualcomm.

"Това е ниво на изчисления на MacBook Pro, но в iPhone", заяви Тим Милет, един от ръководителите на Apple, по време на презентацията в централата на компанията в Купертино, Калифорния.

iPhone Air ще има две камери и ще премахне физическия слот за SIM карта, освобождавайки повече място за капацитета на батерията. Apple заяви, че базовият модел iPhone 17 ще има по-ярък, по-устойчив на надраскване екран. Той също така ще има по-добра предна камера с различно оформен сензор, за да изглеждат хоризонталните селфита по-добре.

Новите AirPods Pro 3 ще предлагат превод на езици на живо. Apple също така заяви, че ако и двамата участници в разговор носят новите AirPods Pro 3, слушалките ще превеждат разговорите почти в реално време.

Функцията за измерване на кръвно налягане е в процес на регулаторно одобрение, съобщи Apple. Часовникът няма да открива всеки случай на високо кръвно налягане, но компанията заяви, че очаква функцията да уведоми един милион души и ще я направи достъпна в 150 страни.