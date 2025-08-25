След като в началото на август Spotify обяви, че вдига цената на Premium абонамента си в Европа, стана ясно, че увеличението ще засегне и потребителите в България. Поетапно до тях бива разпратен имейл, че от септември цената на абонамента им ще бъде вдигната.

Така от следващия месец българските клиенти на шведската платформа за стриймване на музика ще плащат по 10.99 лв. на месец за индивидуалния план. Duo, или двойния, ще струва 15.49 лв., а цената за Family с достъп за 6 души ще набъбне до 19.49 лв. Актуализираните стойности на Premium абонаментите са вече видими на официалния сайт на Spotify.

Увеличението в България и Европа e чacт oт глoбaлнo такова, oбxвaщaщо oщe peгиoни ĸaтo Aзия, Aфpиĸa и Лaтинcĸa Aмepиĸa. По-рано през месеца от компанията обявиха, че пpoмянaтa e cвъpзaнa c нapacтвaщитe paзxoди зa пoддpъжĸa нa плaтфopмaтa и paзшиpявaнe нa пpeдлaгaнитe ycлyги.

Сега пред Financial Times Алекс Норстрьом, съпрезидент и главен бизнес директор на компанията, съобщава, че се готви ново увеличение на цените след като от технологичния гигант инвестират постоянно в допълнителни услуги.

По думите му Spotify си поставя за цел да постигне 1 милиард активни потребители. Според данните от юли те са 696 милиона, като 276 милиона от тях плащат за абонамент.