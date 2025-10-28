Samsung най-накрая показа, макар и "предпремиерно", своя дългоочакван двойно сгъваем смартфон. Скрито зад витрина и недостъпно за посетителите на изложението K-Tech Showcase в Кьонджу, Южна Корея, устройството ще бъде представено в детайли след броени дни.

Смартфонът официално все още си няма име, но се очаква да бъде кръстен Galaxy Z TriFold. Показани бяха два прототипа - в сгънато и разгънато положение.

Чрез механизъм с двойна панта той се превръща от конвенционален 6,5-инчов мобилен телефон в 10-инчов таблет.

Според корейското издание ChosunMedia, което засне първите официални снимки, устройството използва дизайн с вътрешно сгъване, при който двата външни панела се сгъват към основния дисплей, създавайки U-образна конфигурация. Тя позволява три различни режима на употреба.

Samsung планира изключително ограничено производство от само 50 000 до 200 000 бройки за първоначалното пускане на пазара, което сочи, че устройството се позиционира като премиум, експериментален продукт, а не като продукт за масовия пазар. Източници от индустрията предполагат, че устройството ще се продава на дребно за приблизително 2800 долара, което го прави най-скъпият смартфон на Samsung до момента.

Очаква се компанията да ограничи наличността до избрани пазари с високи доходи, включително Южна Корея, Китай, Сингапур, Тайван и ОАЕ. Ветеранът в разкриването на информация Еван Блас наскоро предположи, че въпреки по-ранните слухове, пускането на пазара в САЩ изглежда малко вероятно.

Huawei вече имат двойно сгъваеми смартфони - серията Mate XT, като те също са с много висока цена и са насочени най-вече към технологичните ентусиасти.

Новият смартфон представлява най-амбициозния скок на Samsung в мобилната технология от пускането на оригиналния Galaxy Fold през 2019 г. Със сигурност в технологичния гигант се надяват, че този път още първата стъпка ще бъде правилна - първата генерация сгъваеми устройства на Samsung имаха немалко проблеми с надеждността и здравината при продължителна употреба.