След гигантска сделка с Tesla, Samsung бързо предприема действия за старта на бидзнеса в своята фабрика за чипове в Тексас. Това ще даде на корейската корпорация огромен тласък на пазара за чипове, който отбеляза рязък спад през последните няколко години, пишат световни медии.

Южнокорейската агенция TheBell съобщава, че Samsung се готви да създаде своята производствена линия в и бизнес операции, насочени към втората половина на следващата година. Съответното оборудване ще бъде въведено в производствената линия последователно от следващото тримесечие.

Нов доклад предполага, че Samsung първоначално ще произвежда от 10 000 до 15 000 пластини на месец. По-късно компанията ще разшири производствения си капацитет въз основа на поръчките на Tesla чрез допълнителни инвестиции в съоръжения във фабриката.

Припомняме, че наскоро Samsung и Tesla подписаха гигантска сделка на стойност $16,5 милиарда за производство на чип AI6 във фабриката в Тексас в САЩ.

Източник: iStock

Предвид липсата на потребители, Samsung се отказа от плановете си за създаване на нови производствени линии и планира да мигрира съществуващите. Тъй като компанията вече работи по нови линии, индустрията за оборудване също вижда потенциал за растеж.

"Фабриката в Тексас е планирана да започне пълномащабна експлоатация през 2026 година. В момента укрепваме изпълнителните капацитети на местно ниво в Taylor, за да осигурим навременна работа на фабриката и отговор на клиентите",коментират от Samsung Electronics.

Създаването на нова производствена линия отнема значително време, както и следващото поколение 2nm. Чипът Tesla AI6 има по-голям размер от процесорите за приложения.

Samsung първо ще внесе основни съоръжения като охладители и скрубери. През първото тримесечие на следващата година компанията ще започне работата си по настройването на основно технологично оборудване.