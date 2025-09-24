Според данните на A1 iPhone 17 Pro и Pro Max водят пред iPhone Air по предварителни поръчки

Стабилно ниво, което в някои отношения задминава постигнатото преди пандемията - така изглежда пазарът на мобилни устройства у нас според A1. Това разказа пред журналисти мениджърът "Управление на продуктовото портфолио и аксесоари" Александър Колев.

По думите му се вижда промяна в потребителските нагласи. Расте търсенето в средния и висок клас смартфони, докато най-достъпните устройства - най-често само с 4G поддръжка, бележат спад.

Сред причините е внедряването на AI функционалности при флагманските и mid-range смартфоните. "Изкуственият интелект се използва от клиентите главно за обработка на изображения", отбеляза Колев. Освен по-доброто общо потребителско изживяване, фактор са и възможностите за закупуване на смартфон на безлихвен лизинг и с преференциална цена при подписване или преподписване на договор за мобилна услуга на A1. В среден и висок клас говорим понякога за няколкостотин лева разлика и това стимулира потребителите да направят ъпгрейд, обясни мениджърът.

Източник: A1 България Александър Колев

По думите му предизвикателство е фактът, че потребителите заменят устройствата си по-рядко от преди - между 3 и 3,5 години, а понякога и на цели 4. За тези, които са изостанали от най-модерните технологии, но и за всички останали от A1 са подготвили редица промоции през следващите месеци - телекомът празнува 30 години на пазара.

Кои са най-търсените марки?

Българският пазар е специфичен с това, че няма надеждни обобщени данни за пазара на смартфони, но наблюденията на A1 обхващат една сериозна част от закупените устройства:

Samsung остава лидер с 36% пазарен дял, като южнокорейският гигант е загубил 1-2%, но може да разчита на изключително силното представяне на устройствата от нисък и среден клас от A серията, както и утвърдените Galaxy S флагмани;

Apple е на второ място с 14%, като България догонва средните нива на пазарния дял на iPhone в Централна и Източна Европа. Все повече млади хора избират именно такъв смартфон - даже и когато не е актуален модел и освен това малцина в последствие напускат екосистемата;

Xiaomi оформя челната тройка с 13%, но китайският гигант води тежка битка с алтернативните брандове и бележи спад;

Honor продължава изключителния си прогрес и за поредна година удвоява пазарния си дял, като вече е с 11%;

Motorola имат 10%, като това са основно устройства в нисък и среден клас;

Realme имат 5% и те са основно в ниския клас.

Как се представят най-новите смартфони на Apple

Александър Колев представи своите наблюдения броени часове след началото на официалната продажба на iPhone 17 серията и на новия iPhone Air. Той отбеляза, че Apple разграничават най-новия си тънък смартфон от останалите нови устройства.

Предварителните поръчки, приети от A1, показват, че iPhone 17 Pro Max е привлякъл най-голямо внимание, следван от iPhone 17 Pro.

Източник: A1 България

Чак тогава идва iPhone Air, а последен, но с близък до неговия резултат е редовият iPhone 17.

"Много хора се вълнуваха за Air, но резултатите показват, че хората, които възнамеряват да направят покупка, предпочитат Pro модели. Може би потребителите искат първо да видят как се представя батерията", коментира Колев.

Най-поръчвани са базовите версии с по 256 гигабайта вградена памет, като любопитно е, че при Pro моделите нетрадиционният оранжев цвят е най-популярен.

Цените на месец с план от A1 започват от:

iPhone 17 - 74,98 лева (38,34 евро);

iPhone Air - 96,98 лева (49,59 евро);

iPhone 17 Pro/Pro Max - 107,98 лева (55,21 евро).

Едно все по-важно приложение за всеки смартфон

Без значение от марката и операционната система на устройството, A1 продължават да дават нови причини на потребителите си да инсталират приложението "Моят A1". То позволява управление на услугите 24/7, но освен това има все повече допълнителни функционалности.

Директорът "Продукти, услуги и роуминг" в телекома Майя Раковска представи част от тях пред медиите. Още от 2021 г. A1 развива концепцията за Select услуги, като те включват достъп до платформи за забавление, учение, информация, продуктивност и много други.

Сред допълненията тази година са възможности за промяна на параметри в тарифния план - той може да се надгради директно чрез пакети национални и международни минути, мегабайти и сваляне на ограниченията за скорост.

Източник: A1 България Майя Раковска

"Използваните промослотове през последната година са скочили двойно, а от началото на 2024 г. има ръст от над 200%. Повече от 75% от клиентите използват поне една Select услуга", посочи Раковска.

Най-новата Select услуга обаче е с голям социален смисъл. Тя дава възможност за дарение за избрана от потребителя кауза.

Ако е активирана в рамките на свободните позиции на тарифния план, всеки месец A1 дарява за своя сметка от името на потребителя 5 лева.

Ако е активирана като допълнителна платена позиция, клиентът избира колко да дарява на месец - между 5 и 15 лева.

В момента дарения се приемат за проекти на WWF, "За доброто", "Заедно в час", "Четири лапи" и SOS Детски селища.

За броени дни стотици потребители са започнали да даряват през "Моят A1".

Друга причина да се използва приложението на телекома е функционалността за измерване на средна скорост в контролираните чрез тол камери отсечки. Майя Раковска посочи, че колегите ѝ са направили разработката в рамките на броени дни и към момента няма друг на пазара, който да визуализира текущата средна скорост, както и препоръчителната такава, за да се избегне санкция.

Екипът на A1 следи и добавя нови участъци с контрол, а освен това и работи над възможност "Моят A1" проактивно да подава нотификации, свързани със средната скорост.