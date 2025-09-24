Най-големият производител на автомобили във Великобритания - компанията Jaguar Land Rover (JLR), затваря заводи заради кибератака. Британските власти са под нарастващ натиск да спасят доставчиците автомобилния производител, след като мащабната кибератака доведе до удължаване на спирането на производството чак до следващия месец, съобщава This is Money.

От Jaguar се мъчат да разрешат кризата от миналата седмица, но към момента опитите им са неуспешни. На този фон гигантът Stellantis три седмици няма да произвеждат нищо в Европа, просто защото няма търсене.

Най-големият производител на автомобили във Великобритания обяви, че предприята му ще останат затворени поне до 1 октомври, тъй като се възстановяването от хаоса, причинен от хакери, които проникнаха в компютърните му системи още в края на август, евърви много трудно.

Макар че се смята, че кризата е струвала на JLR 2 милиарда паунда загубени продажби, има опасения, че тя може да доведе и до колапс на веригата за доставки, тъй като предприятията съкращават персонал и спират производството.

Източник: RM Sotheby's

34 000 души работят в JLR, а над 200 000 души във веригата за доставки. Всички тези хора изпитват кризата на гърба си, коментират местни синдикати.

Дори тогава, когато JLR се възстанови и е готова да работи, може да се окаже, че част от веригата за доставки не е готова, защото вече може да е загубила квалифицирана работна ръка. И защото някои бизнеси вече ще са фалирали.