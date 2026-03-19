Санкционираният танкер "Анатолий Колодкин", плаващ под руски флаг и собственост на държавната корабоплавателна компания Sovcomflot, е натоварил около 730 000 барела суров петрол в руското пристанище Приморск на 8 март, сочат данни на компанията за морски анализи Kpler.

По последна информация на тракерите корабът се намира в източната част на Атлантическия океан и се очаква да достигне петролния терминал Матансас в северната част на Куба около 23 март, пише The Guardian.

Доставката идва в момент, когато Куба изпитва сериозни затруднения с енергийните доставки и периодични прекъсвания на електрозахранването, след като САЩ засилиха натиска върху страната и ограничиха достъпа й до петролни доставки от съюзници.

Източник: iStock

Под натиск

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че очаква да има "честта да превземе Куба" и че може да направи "всичко, което поиска" в рамките на преговорите между Вашингтон и Хавана за бъдещето на острова. Администрацията му вече прекрати доставките на венецуелски петрол за Куба и предупреди, че може да наложи мита или санкции на държави, които продават горива на страната.

Паралелно с това друг танкер - "Sea Horse", плаващ под хонконгски флаг, превозва близо 200 000 барела дизелово гориво, натоварени в края на януари край Кипър чрез трансфер от друг кораб. По данни на Kpler плавателният съд е напуснал Средиземно море през февруари и в момента се намира в северозападната част на Карибите, на около 1500 км от кубинския бряг.

"Анатолий Колодкин" е включен в санкционните списъци на САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство заради връзки с руския енергиен сектор.

Според данните за корабоплаването Куба не е получавала нови петролни доставки от 9 януари, когато Мексико изпрати последна пратка малко след политическите сътресения във Венецуела.