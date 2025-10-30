Според най-новите данни на Евростат, между февруари 2022 г. и август 2024 г. Унгария е похарчила общо 9,1 трилиона форинта (или над 23,4 милиарда евро) за руски петрол и газ, което представлява 3-4% от брутния вътрешен продукт за същия период.

Тази огромна сума придобива особено значение, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп наложи санкции срещу двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", посочват опозиционни медии от страната.

Според най-новите данни Унгария покрива 95% от нуждите си от природен газ и 86-92% от вноса си на петрол от руски източници. Според Петер Сиярто, министър на външните работи и търговията, през 2025 г. в страната са пристигнали шест милиарда кубически метра руски природен газ, което представлява нов рекорд.

Унгарското правителство продължава да твърди, че замяната на руската енергия би имала "брутални последствия" за сметките за комунални услуги на унгарските семейства и би утроила или учетворила цените на енергията. Според независими анализатори обаче това е преувеличение и за разлика от 2022 г., Унгария напоследък често е купувала газ на цени, по-високи от средните за ЕС.

Според анализатори Унгария се придържа към руската енергия по свой избор, а не по необходимост. Ласло Миклош, бивш изпълнителен директор на MVM и MOL, казва, че "възможността съществува, но липсва реалното намерение" да се намали зависимостта от руската енергия.

Според експерта Унгария би могла да се снабдява с необходимите енергийни носители от други източници, макар и на цена, която е с около една трета по-висока.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан ще преговаря лично с Доналд Тръмп във Вашингтон по повод санкциите срещу руския петрол. Унгарският държавен глава счита, че Тръмп "е допуснал грешка от унгарска гледна точка" с налагането на санкциите и се надява да убеди американския президент да ги оттегли.

Петър Мадяр, лидер на партията "Тиса", посочи, че ако партията му дойде на власт, Унгария постепенно ще преустанови използването на руска енергия до 2035 г. Това обаче все пак би представлявало по-бавно темпо от предложеното наскоро от Европейския парламент.