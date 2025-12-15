Българските курорти Банско и Боровец отново са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Именно британците са и най-големитя брой чуждестранни посетители в двата български курорта. Класацията е изготвена от британската компания Post Office Travel Money, цитирани от БТА.

Боровец, който е най-старият планински курорт в България и на Балканите, е на второ място сред зимните курорти в Европа по най-добро съотношение между цена и качество, според класацията, в която се оценява качеството на туристическите услуги и тяхната цена за британските туристи, решили да отидат на ски ваканция без деца.

Банско, където през изминалите почивни дни официално бешеоткрит зимния туристически сезон 2025/2026, е на четвърто място в подреждането, изпреварен от норвежкия курорт Йейлу. Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който зае челната позиция в класацията и миналата година.

Източник: архив БГНЕС

Колко струва на британските туристи седмица в Боровец?

За шестдневна почивка в Боровец британски турист трябва да отдели малко над 668 паунда. Сумата включва ски карта, наем на екипировка, ски учител и напитки и обяд на пистите. За същите услуги в Банско ще са необходими малко над 706 паунда, а в Бардонекия - обявен за най-изгоден - 601 паунда.

За британските семейства - двама възрастни и две деца, отправили се на ски ваканция в Европа, най-изгодни са италианските алпийски курорти Пасо Тонале и Бардонекия, а веднага след тях е Банско. За шестдневния си престой в Пасо Тонале те ще трябва да платят 1232,54 паунда, в Бардонекия 1473,48 паунда, а в Банско - 1536,18 паунда.

На този фон най-значително увеличения на цените на ски картите през последното десетилетие се отчита в Банско: през 2016 г. ски карта за шест дни там е струвала 111,25 паунда, а през 2026 г. се очаква да бъде 282,83 паунда, или със 154,2 процента повече.

За сравнение, в Бардонекия шестдневна ски карта ще бъде 173,77 паунда този сезон, в норвежкия курорт Йейлу 224,83 паунда, а в Боровец - 261,29 паунда.

Според данните през сезон 2025/26 почивката за британски гражданин в Боровец поскъпва с 18,6 процента на годишна основа, а в Банско - с 23,3 процента. Именно това е и най-голямото поскъпване сред десетте най-изгодни европейски курорта.