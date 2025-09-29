Европа може да се окаже ключов фактор за осигуряването на средства за заплатите на украинските войници. Това стана ясно от думите на президента Володимир Зеленски, който заяви, че европейските партньори вече разбират важността на допълнителното финансиране за армията.

"Първият пункт от гаранциите за сигурност на Украйна е армията. Това изисква и увеличение на възнагражденията на нашите военнослужещи. Заплатите представляват сериозен разход, който надхвърля възможностите на украинския бюджет", коментира Зеленски пред RBC-Украйна.

По думите му темата вече е повдигната в разговори с европейските партньори, които проявяват разбиране. "Този въпрос не е само за тях, но и за различни институции. Все още е твърде рано да се говори за резултати. Но шансът за финансова подкрепа съществува", допълни той.

В същото време министърът на финансите Сергей Марченко потвърди, че Киев води преговори за разпределение на международната помощ именно за финансиране на Силите за отбрана, включително за повишаване на заплатите на войниците. Той уточни, че в проектобюджета е заложено допускането, че войната може да продължи поне до 2026 г.

Това прави външната финансова подкрепа още по-ключова за поддържането на армията и стабилността на украинската икономика, коментира изданието.

Засега не е ясно в какъв мащаб Европа е готова да поеме част от тежестта. Във всички случаи обаче темата за заплатите на войниците се очертава като нова важна точка в отношенията между Киев и Брюксел.