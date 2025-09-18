Украйна ще предостави значителни възможности за турски компании по време на възстановяването си, като общият обем на проектите достига над 50 милиарда долара, заяви Еюп Вурал Айдън, председател на Изследователския център за публично-частно партньорство (KOI), цитиран от в. "Сабах".

Той отбеляза, че инфраструктурните инвестиции обикновено се насочват както към стабилни пазари, така и към такива, които са загубили стабилността си и преминават през възстановяване. "За Турция един от тях е Украйна, а другият е Сирия", каза той пред Анадолската агенция.

Сътрудничеството датира от преди войната. През 2017 г. украинците получиха обучение по модела за публично-частно партньорство именно от Турция.

"С края на войната ще започнат големи инфраструктурни инвестиции в Украйна - в момента тази страна се нуждае от почти всичко: училища, болници, общежития, детски градини, мостове, пътища, сгради и всякакви видове инфраструктура", посочи Айдън.

Всичко това не може да бъде построено с публични ресурси, поради което методът "строителство-експлоатация-прехвърляне" е ключов за инвестициите в Украйна през следващите 10-15 години. Украйна прие нов тематичен закон преди само месец, очертавайки пътна карта за проекти за следвоенно възстановяване.

Турските фирми работят в Украйна от 30 години и много ключови компании от южната ни съседка участват в основните инфраструктурни проекти в страната до днес.

Киев ще се нуждае от финансиране, възможности и капацитет от частния сектор за десетки проекти.

Глобални организации вече са предоставили до 7,5 милиарда долара финансиране за развитието на Украйна, като се очаква тази цифра да нарасне четворно. Секторите, които ще имат най-голяма полза от това финансиране, включват жилищното строителство, транспорта, енергетиката, търговията, промишлеността и образованието.

"Европа ще предостави на Украйна по-евтини кредити. За достъп до тези евтини заеми турските фирми задължително трябва да си сътрудничат с глобални компании", подчерта Айдън.

Той препоръча създаването на консорциуми и партньорства с корейски, японски, европейски, канадски, британски и американски фирми за планиране на достъпа до по-евтини кредити.

Айдън добави, че стабилизирането на Сирия също представлява огромни възможности за инфраструктурни инвестиции за турските фирми, като по думите му регионалното сътрудничество е основният фактор за търговия, мир, сигурност и развитие.