Германският производител на дронове Quantum Systems увеличава производството си в Украйна, съобщава Politico. Компанията вече разполага със съоръжения в няколко региона на страната, които функционират паралелно с производствените линии в Германия, САЩ и Австралия.

Въпреки рисковете, свързани с военните действия, компанията е удвоила производството в Украйна - от 40 на 80 дрона на месец, пише The Moscow Times. Това се случва на фона на 120 бройки, излизащи от германските фабрики, допълва изданието.

"Ние сме пример за подражание как да се прави това. Докато други тепърва започват да говорят за съвместни предприятия и възможност за производство тук и там, ние го правим от години", коментира Александър Бережной, управляващ директор на Quantum Systems Ukraine.

Именно разузнавателните дронове Vector на Quantum бяха сред първите, дарени на Украйна като хуманитарна помощ в първите седмици от руската инвазия през 2022 г. През следващите 3 години компанията отвори производствени съоръжения в разкъсваната от война страна.

Това й дава уникален достъп до бойно поле за тестване на нови технологии.

"Цялото развитие в индустрията за дронове идва директно от Донбас, а не от Силициевата долина", посочва Матиас Лена, директор "Бизнес развитие и връзки с правителството" в Quantum.

Сред новите разработки е актуализираната версия на Vector. Тя се задвижва от изкуствен интелект и е снабдена с акустичния сензор WASP. Той позволява откриване на артилерия и други оръжия по звука, който издават.

По думите на Бережной, системата се тества съвместно с украинското ракетно-артилерийско командване, за да се подобри нейният обхват и точност.

На този фон, украинското правителство се стреми да създаде по-добри условия за чуждестранни инвеститори. Новата система за обществени поръчки DotChain Defense, въведена през 2025 г., позволява дроновете да се доставят директно на военни части. По този начин се заобикаля тромавата централизирана процедура чрез Държавната агенция за обществени поръчки в областта на отбраната.