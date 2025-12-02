Единственото сигурно вече от дилемата Prada или Versace е, че приходите ще отиват на едно и също място. Prada Group официално финализира покупката на конкурента си, като стойността на сделката възлиза на 1,375 милиарда долара, предаде Yahoo Finance.

Така Versace се присъединява към Miu Miu, Church и Car Shoe, които вече са част от портфолиото на компанията. Донатела Версаче приветства придобиването, като публикува пост със снимка на основателя на марката Джани Версаче и дизайнерката Миуча Прада.

През последните няколко години резултатите на Versace далеч не бяха на висотата на името ѝ. Предишният собственик - Capri Holdings, част от която са Michael Kors и Jimmy Choo, обяви, че с парите от продажбата ще покрие дългове.

Американската луксозна група купи италианската марка през 2018 година за 2 милиарда долара. Пандемията и новата мода на "тих лукс" обаче я принуждават да я продаде за значително по-малка сума.

Бъдещето на "Горгоната"

Като част от Prada Group, Versace ще е под ръководството на Лоренцо Бертели - син на Миуча Прада и наследник на модната марка. Според него конкурентът му не се е възползвал пълноценно от името и историята на бранда, като за 2024 г. представлява едва 20% от приходите на групата в размер на 5,2 милиарда евро.

Източник: GettyImages

От друга страна, Prada Group отчита 17% ръст на приходите до 5,4 милиарда евро миналата година и инвестира над 60 милиона евро във веригата си за доставки, както и в изграждането на фабрики за кожени изделия и трикотаж.

Миналата седмица Бертели обяви, че компанията вече има готовност да започне производство на продуктите на Versace.

Според Лука Солка - анализатор в консултантската фирма Bernstein Group, сделката комбинира "минималистичния Prada с максималистичния Versace", което означава, че марките не се конкурират за едни и същи клиенти.