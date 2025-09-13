Лари Елисън за кратко стана най-богатият човек в света тази седмица. Преди да падне пак малко надолу, отдалечавайки се "само" с 1 милиард долара от лидерството, пише CNN Business. Свръхмилиардерът обаче продължава да е на крачка от това отново да стане най-богатият човек в света, според индекса на милиардерите на Bloomberg. Тази седмица вече успя да увеличи нетното си състояние от 88 милиарда долара, сваляйки за кратко от трона дългогодишния носител на титлата Илон Мъск.

героят в тази статия е най-големият индивидуален акционер на Oracle. Неговите акции имат най-голямата си еднодневна печалба от 1992 г. насам. Богатството на Елисън възлиза на 383 милиарда долара.

Източник: Wikimedia

Как обаче Елисън стига дотук?

Всичко започва през далечната 1977 г., когато той, Боб Майнър и Ед Оутс основават компания за разработка на софтуер в Санта Клара, Калифорния. Те са наети от ЦРУ да създадат програма за база данни с кодово име "Oracle".

Пет години по-късно компанията официално се нарича Oracle и става публична през 1986 г. През четирите десетилетия тя е открила различни нива на успех в технологиите, но напоследък е търсена предимно от клиенти, развиващи изкуствен интелект.

Източник: GettyImages

Елисън е заемал различни ръководни роли в Oracle, включително президент на Oracle от 1978 до 1996 г. Той също така е председател два пъти, от 1990 до 1992 г. През 1992 г. той претърпява почти фатален инцидент при бодисърф. Той се завърна през 1995 г. за около десетилетие.

През 2014 г. бизнесменът се оттегля като главен изпълнителен директор на Oracle и е назначен за изпълнителен председател на борда и главен технологичен директор, и двете титли, които той притежава в момента.

Както Money.bg писа тази седмица, от компанията обявиха подписването на четири мултимилиардни договора с клиенти през тримесечието и очакват да подпишат още няколко през следващите месеци, което ще издигне акциите и богатството на Елисън до космически нива.

Да се върнем отново назад. През 2012 г. Елисън купува 98% от Ланай - шестият по големина остров в Хавай. Репортаж на CNN от 2012 г. отбелязва, че богатството му тогава е било "само" 36 милиарда долара. Впрочем, това е същият остров, на който Бил и Мелинда Гейтс са се оженили.

Лари Елисън е и запален моряк. През 2013 г. Oracle Team USA, отборът, който той подкрепяше, дойде отзад, за да спечели и успешно защити Купата на Америка. Екипът се разпадна през 2017 г.

През 2018 г. милиардерът става съосновател на SailGP - високоскоростна състезателна лига за катамарани, която се състезава по целия свят и привлича поддръжници на знаменитости. Съвсем наскоро холивудската актриса Ан Хатауей и консорциум от инвеститори придобиха отбора на Italy SailGP, а футболната звезда Килиан Мбапе инвестира в отбора на France SailGP.

Милиардерът успя да съживи и тенис турнира в Индиън Уелс в Калифорния, спечелвайки му прякора "петия шлем". Известен е и с това, че има Nobu, скъпо място за суши, с изглед към един от най-големите си шоу кортове.

Политиката също привлича интереса на Елисън, който често дарява милиони долари на републиканската партия. В момента предприемачът има тесни връзки с американския президент Доналд Тръмп. През януари той се появи с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман и главния изпълнителен директор на SoftBank Масайоши Сон в Белия дом, когато Тръмп обяви създаването на нова компания за развитие на инфраструктурата за изкуствен интелект в Съединените щати.

Лари Елисън подпомага финансово и медицината. През 2016 г. дарява внушителните 200 милиона долара на Университета в Южна Калифорния за създаването на Център за изследване и лечение на рака.

През 2010 г. инвеститорът подписва Giving Pledge - подкрепена от Бил Гейтс инициатива, чрез която обещава да раздаде поне 95% от богатството си за благотворителност. Наскоро Елисън обяви в X, че променя идеята си, насочвайки част от парите си към технически институт, който е основал с Оксфордския университет.

В статия на на New York Times от август пише, че Елисън "все по-рядко се ангажира с идеята Giving Pledge" и че "цени своята автономия, като явно не иска да бъде под влиянието на каузите на Бил Гейтс.