Решението на сръбския президент Александър Вучич Сърбия частично да се снабдява с природен газ чрез механизма за съвместни покупки на Европейския съюз е по-скоро политическо послание към Брюксел, отколкото реалистичен енергиен план. Такава оценка даде председателят на Асамблеята на "Газовата асоциация" Воислав Вулетич в коментар пред агенция Бета.

Според него изявлението на Вучич цели да покаже сближаване с ЕС и готовност страната да се впише в европейските енергийни политики, но няма реално отражение върху начина, по който Сърбия ще се снабдява с газ. Нещо повече, експертът намира това за "интересна и добра политическа декларация", с която да се каже на Европа: "ние вървим към вас и ще купуваме газ заедно с вас".

В действителност обаче нещата ще са както и досега, "защото Европа няма газ и този енергиен източник не може да се получи от нея".

В интервю за Ройтерс сръбският президент заяви, че страната ще продължи да купува големи количества природен газ от Русия. Същевременно обаче планира да осигурява около 500 млн. куб. м газ годишно - приблизително 1/5 от общите си потребности, чрез механизма за съвместни европейски поръчки.

По думите на Вулетич подобни изявления няма как да предизвикат негативна реакция в Москва, тъй като и руската страна е наясно, че Сърбия не може реално да разчита на доставки по европейската схема.

Румъния се обяви за най-големия производител на газ в ЕС

Единствената страна в ЕС с изцяло пълни газохранилища към 1 ноември, се обяви за най-големия производител на газ в Общността

Общият капацитет на газохранилищата в страната е почти колкото годишното потребление на синьо гориво в България

"Политиците имат право да кажат нещо, което на едни не се харесва, а други просто ще разсмее", посочи той, като бе категоричен, че подобна позиция "по-скоро ще разсмее руснаците".

Енергийният експерт изрази и скептицизъм към европейските планове за пълно прекратяване на покупките на руски газ след 2027 г. Според него това е по-скоро политическо послание към вътрешната публика, тъй като ЕС не разполага с достатъчни алтернативни източници.

"На всички, които се занимават с газов бизнес, е ясно, че Европа не може да осигури нужните количества газ, който не е руски. И в момента се купува руски газ, който формално се представя като внос от други държави", каза Вулетич.

Ще остане ли Европа без газ до края на зимата?

Ще остане ли Европа без газ до края на зимата?

Хранилищата не са били толкова празни от началото на войната в Украйна насам