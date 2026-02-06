Решението на сръбския президент Александър Вучич Сърбия частично да се снабдява с природен газ чрез механизма за съвместни покупки на Европейския съюз е по-скоро политическо послание към Брюксел, отколкото реалистичен енергиен план. Такава оценка даде председателят на Асамблеята на "Газовата асоциация" Воислав Вулетич в коментар пред агенция Бета.

Според него изявлението на Вучич цели да покаже сближаване с ЕС и готовност страната да се впише в европейските енергийни политики, но няма реално отражение върху начина, по който Сърбия ще се снабдява с газ. Нещо повече, експертът намира това за "интересна и добра политическа декларация", с която да се каже на Европа: "ние вървим към вас и ще купуваме газ заедно с вас".

В действителност обаче нещата ще са както и досега, "защото Европа няма газ и този енергиен източник не може да се получи от нея".

В интервю за Ройтерс сръбският президент заяви, че страната ще продължи да купува големи количества природен газ от Русия. Същевременно обаче планира да осигурява около 500 млн. куб. м газ годишно - приблизително 1/5 от общите си потребности, чрез механизма за съвместни европейски поръчки.

По думите на Вулетич подобни изявления няма как да предизвикат негативна реакция в Москва, тъй като и руската страна е наясно, че Сърбия не може реално да разчита на доставки по европейската схема.

"Политиците имат право да кажат нещо, което на едни не се харесва, а други просто ще разсмее", посочи той, като бе категоричен, че подобна позиция "по-скоро ще разсмее руснаците".

Енергийният експерт изрази и скептицизъм към европейските планове за пълно прекратяване на покупките на руски газ след 2027 г. Според него това е по-скоро политическо послание към вътрешната публика, тъй като ЕС не разполага с достатъчни алтернативни източници.

"На всички, които се занимават с газов бизнес, е ясно, че Европа не може да осигури нужните количества газ, който не е руски. И в момента се купува руски газ, който формално се представя като внос от други държави", каза Вулетич.