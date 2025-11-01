Около една трета от българите са претърпели финансови загуби, след като са се доверили на съвети от непроверени източници онлайн. Това показва проучване, проведено от изследователската компания Dynata по поръчка на финтех платформата Revolut в 20 държави, сред които и България.

Според резултатите 53% от участниците признават, че са вземали решения, свързани с личните си финанси, без да се консултират с професионалист или надежден източник. Най-често това се случва при по-младите потребители - 33% от хората между 18 и 34 години казват, че понякога се доверяват на подобни съвети с надеждата да увеличат средствата си.

Жените се оказват по-предпазливи - 60% от тях заявяват, че никога не следват онлайн финансови препоръки без проверка, докато при мъжете този дял е едва 36%.

Основният страх - измама

Най-честата причина българите да избягват онлайн финансови консултации е страхът от измами - това посочват 39% от анкетираните. Други 42% се опасяват от пирамидални схеми, а близо една четвърт - от подвеждащи или прекалено оптимистични обещания за печалба.

Три от всеки десет души признават, че са губили пари, след като са следвали непроверени онлайн съвети. Повечето от тях са загубили до 1000 евро. Мъжете по-често поемат риск - 36% признават, че са претърпели загуба, докато при жените този дял е значително по-нисък.

В същото време една пета от анкетираните споделят, че са следвали подобни препоръки, без това да им е донесло негативни последствия, а 22% казват, че изобщо не са се занимавали с инвестиции или търговия.

Половината от участниците в изследването вярват, че могат да различат достоверния финансов съвет от подвеждащия. Въпреки това 42% признават, че нямат достатъчна увереност в тази преценка. Мъжете отново са по-самоуверени (56%), докато при жените този дял е 43%.