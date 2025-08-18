Юли донесе нов пътнически рекорд от 5,5 милиона души на летище "Барселона - Ел Прат". По всичко личи, че и годината ще завърши надминавайки резултатите от 2024 г., когато през аеропорта край втория по големина град в Испания преминаха 55 милиона пътници - най-високият брой в историята. Тогава бяха подновени плановете за разширяване на летището, за да се избегне бъдещ колапс.

Международните връзки съставляват 75% от дейността на "Жозеп Тараделяс" - летището носи името на каталунски политик - като се отчита ръст на трафика към Италия, Германия, Португалия и Мароко, докато пътуванията до Обединеното кралство намаляват.

Испанският летищен оператор Aena публикува данните за юли, които потвърждават рекорда - 5 540 000 пътници за месец. Това е ръст от 2,9% спрямо 2024 г. и никога досега не е регистриран такъв обем за юли. Резултатът не е еднократен - натрупаното от началото на годината също е без прецедент: 32,7 милиона пътници.

След спадовете заради пандемията терминалите на Ел Прат бележат месеци наред устойчив ръст без признаци за забавяне. От началото на годината ръстът е 4% спрямо първите седем месеца на 2024 г.

Второто летище

Статистиката на Aena показва, че Ел Прат остава след "Мадрид - Барахас" по обем пътници, но годишният ръст в Барселона (2,9%) надхвърля този в Мадрид (0,6%). Влиянието на туризма е ясно, но не е единствената причина - летището в Палма е в застой (-0,1%), а при Ибиса (0,9%) и Менорка (0,1%) промяната е минимална.

Увеличението на трафика в Барселона се дължи основно на ръста при европейските дестинации. Италия води с +9,6% и над 3,7 милиона пътници от началото на годината. Следват Португалия (+4,8%), Германия (+4,1%) и Франция (+3,2%). САЩ отчитат по-скромен ръст от 2,5%. Макар с по-малък обем - около 700 хиляди души за първите седем месеца - впечатлява ръстът към Мароко (+25%). Още по-голям е скокът към Китай - 65%.

На обратния полюс е Обединеното кралство с лек спад от 0,9%. Въпреки това остава значим източник на пътници - 2,8 милиона души.

Разширението и природата

"Не мога да не взема това решение. То е необходимо, за да бъде Каталуния свързана и да не изгуби потенциала си. Не го правим, за да идват повече туристи", заяви през юни Салвадор Иля, след като представи плана на правителството за отблокиране на разширяването на третата писта и изграждането на нов сателитен терминал. "Когато бях избран за президент, с убеденост поех ангажимента да модернизирам и отблокирам летището", допълни каталунският лидер. "Гражданите очакват от нас решения", каза той.

В началото на лятото Женералитатът (правителството на автономна област Каталуния) и Министерството на транспорта постигнаха съгласие с Aena за инвестиция от 3,2 милиарда евро в цялостна модернизация на инфраструктурата. Искането на Aena да удължи третата писта с половин километър - общо 600 метра нов асфалт с изходните зони - ще бъде съчетано с изграждането на нов сателитен терминал, обновяване на T1 и T2 и подобрения на паркинг зоните.

Освен това се предвижда екологично възстановяване на над 270 хектара от аграрния парк Льобрегат, за да се компенсира екологичният ефект от строителството.

Правителството на Каталуния определя предложението като "окончателно" и планира изпълнението му в рамките на осем години - до 2033 г. Новата писта ще бъде с дължина 3160 метра и ще засегне частично защитените влажни зони Ла Рикарда и Ел Ремолар, разположени от двете ѝ страни. Водната площ ще бъде запазена, но новото строителство ще навлезе в защитената природна територия.

Спрямо първоначалния план на Aena намесата в Ла Рикарда е намалена с 87 метра, тъй като зоната се превърна в символ на еколозите срещу разширяването. От другата страна пистата ще бъде удължена с 60 метра вместо първоначално исканите 120.