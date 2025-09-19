Ибиса, твърди, че е първата територия в Испания, която премахва всички незаконни туристически обяви от Airbnb, пише El País. От юли досега Съветът на Ибиса е успял да свали 2831 обяви за нелицензирани ваканционни жилища, равняващи се на 14 532 легла за настаняване.

"Ибиса престава да бъде остров на пирати. Всеки, който прави бизнес извън закона, ще бъде преследван, глобяван и затварян", заяви председателят Висенс Мари след заседание на комисията за борба с нелегалните практики, на което беше отчетен напредъкът от последните месеци.

През февруари Съветът и Airbnb, която обединява 90% от ваканционните обяви на острова, подписаха меморандум с местни бизнес организации за насърчаване на отговорни практики. Платформата се ангажира да ускори премахването на нерегламентирани оферти, като резултатът е спад от 52% на обявите и 48% на предлаганите места. От 4324 обяви за 25 458 легла в началото на годината, Airbnb сега предлага 2051 жилища с 13 252 легла.

Специално звено с шестима инспектори към Съвета на Ибиса, подпомагано от системи за туристическо разузнаване и изкуствен интелект, следи онлайн платформите. "Имаме система, която минимизира грешките, геолокализира обявите и ги сравнява с регистрираните обекти", обяснява директорът Енрике Гомес Бастида. По думите му тази стратегия е предотвратила над един милион нощувки в нелегални имоти.

Данните на институцията показват, че през периода април-август средният брой туристи на ден е намалял с 2059 души. От 6915 туристи, които през 2024 г. са отсядали в незаконни жилища, близо 5000 са преминали към регламентирани места, а само тези 2059 са се отказали от посещение.

"Резултатите се постигат чрез сътрудничество, не чрез конфронтация", подчерта Мари. Подобно споразумение подписа и Съветът на Майорка, чийто председател Лоренс Галмес обяви, че от 15 октомври всички нерегламентирани обяви на острова - над 5000 - също ще бъдат премахнати.

Тази година Ибиса е получила 4,5 милиона евро от фондовете за екоданъци, за да финансира мащабен проект срещу проникване на четирите острова на стойност 22 милиона евро, обхващащ четирите основни Балеарски острова. Проектът предвижда разширяване на инспекторския състав и инвестиции в технологии.

Най-трудна остава ситуацията във Форментера, където последният конкурс за назначаване на инспектор се провали и процедурата трябва да се повтори. Санкциите за незаконно настаняване в Балеарите варират от 50 хил. до 500 хил. евро, като глобата може да бъде намалена с 80%, ако имотът бъде прехвърлен на пазара за жилищен наем.

И докато на Балеарите се борят с незаконните туристически жилища, то на други места в Испания поставят забрана за регистрацията на нови такива. През август Малага обяви такава за срок от три години.

През уикенда пък премиерът Педро Санчес обяви, че общо над 53 хил. незаконни туристически апартамента ще бъдат премахнати от платформите и ще бъдат насочени към пазара за постоянен наем.