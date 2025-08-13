През юни 2025 г. в България са работили 3 369 обекта за краткосрочно настаняване с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други. Те са разполагали със 145.1 хил. стаи и общо 325.7 хил. легла, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с юни 2024 г. броят на местата за настаняване се увеличава с 2.2%, а леглата в тях - с 3.6%.

Повече нощувки и по-голям дял на чужденците

Общият брой на нощувките през месеца достига 3.83 млн., което е с 8.4% повече спрямо година по-рано. Чуждестранните туристи формират по-голямата част от тях - 2.63 млн., докато българските граждани са реализирали 1.20 млн. нощувки.

Луксозните места за настаняване с 4 и 5 звезди концентрират 79.1% от всички нощувки на чужденци и 45.9% от тези на българи. При тризвездните хотели делът е съответно 14.3% и 23.4%, а при по-евтините категории с 1 и 2 звезди - 6.6% и 30.7%.

Ръст на чуждите гости, спад при българскитеБроят на пренощувалите лица достига 1.096 млн., което е увеличение с 6% на годишна база. При чужденците ръстът е осезаем - 13.9%, докато при българите се отчита спад от 1.9%. През месеца в местата за настаняване са пребивавали 503.3 хил. български граждани със средно по 2.4 нощувки.

Чуждите туристи са били 593.1 хил., като остават средно по 4.4 нощувки. Над три четвърти от тях (77.6%) са избрали хотели с 4 и 5 звезди.

Заетост и приходи

Общата заетост на леглата достига 39.6%, като бележи минимален ръст от 0.8 процентни пункта на годишна база. Най-висока е заетостта в местата с 4 и 5 звезди - 51.6%, следвани от тризвездните (32.2%) и тези с 1 и 2 звезди (21.3%). Приходите от нощувки бележат значителен скок - с 26% спрямо юни 2024 г., достигайки 340.7 млн. лв. От тях 243.1 млн. лв. идват от чуждестранни туристи, а 97.6 млн. лв. - от български граждани.

Разбира се, частично това може да се обясни и с една идея по-високите цени спрямо година по-рано. Тук важно е да се уточни, че съгласно указанията на "Евростат", бежанците от Украйна, настанени в хотели предимно по Черноморието, не са включени в статистиката.