Според данни на Националния статистически институт (НСИ) юли 2025 г. в България са функционирали 3 766 места за настаняване с 10 и повече легла, разполагащи с общо 351.6 хил. легла. На годишна база броят им нараства с 1.8%, а капацитетът - с 3.6%.

Общият брой реализирани нощувки достига 6.1 млн., което е увеличение от 2.3% спрямо юли 2024 г. Чужденците са осъществили близо 3.9 млн. нощувки, а българите - 2.16 млн. Най-предпочитани са местата за настаняване с 4 и 5 звезди, където са реализирани над три четвърти от нощувките на чужденците и 42% от тези на българите.

Пренощувалите лица са общо 1.5 млн., като чуждите граждани (835 хил.) превишават българските (668 хил.). Средният престой е 4.7 нощувки за чужденците и 3.2 нощувки за българите.

Заетостта на леглата през месеца е 55.8%, като най-висока е при обектите с 4 и 5 звезди - 70.8%. В същото време при местата с 1 и 2 звезди тя е едва 34.9%.

Приходите от нощувки възлизат на 608.1 млн. лв., с ръст от 15.9% на годишна база. Основният принос идва от чуждите туристи, които формират 424.8 млн. лв. от приходите, докато българските гости са донесли 183.3 млн. лв.

Най-силно изразена е активността в черноморските курорти, където се концентрира основният туристически поток. Област Бургас отчита най-голям брой нощувки и приходи - над 3.1 млн. нощувки и повече от 320 млн. лв., докато Варна привлича над 1.3 млн. нощувки и близо 150 млн. лв. приходи. Добрич допълва морския профил с над половин милион нощувки и около 49 млн. лв. приходи.

Във вътрешността на страната също има оживление. Във Велико Търново са отчетени над 38 хил. нощувки и приходи от около 2.4 млн. лв., а в Пловдив - близо 138 хил. нощувки и над 10.6 млн. лв.

Планинските райони поддържат по-балансиран вътрешен туризъм - в Благоевград са реализирани 135 хил. нощувки и 13.2 млн. лв. приходи, докато Смолян е привлякъл над 75.7 хил. нощувки с близо 5.1 млн. лв. приходи.

Така картината ясно очертава доминиращата роля на крайбрежието, но същевременно показва устойчивост и на други туристически центрове във вътрешността.