Хадж е ежегодно поклонение в свещения град Мека от над 1400 години. Счита се, че всеки вярващ мюсюлманин трябва да го направи поне веднъж в живота си, ако има физическа и финансова възможност. Освен символ на вярата обаче, Хадж е ключово икономическо събитие за Саудитска Арабия, което подхранва развитието на основни сектори в страната.

Всяка година към Мека се отправят над 2,5 милиона вярващи от повече от 160 страни. Само преди 50 години тяхната бройка е била едва няколко стотин хиляди. Освен по време на Хадж, през останалата част от годината в Свещения град идват на поклонение няколко десетки милиона мюсюлмани. За да се координира по-лесно потокът, страната има Министерство на Хаджа и Умрата, което издава визи, организира транспорта и осигурява безопасността.

Икономически ползи

Това поклонение може да струва на вярващите между 3 и 10 хиляди долара, в зависимост от родината им и нивото на обслужване, показват данни на Marketplace. Това включва както самолетни билети, така и транспорт, храна и нощувки.

Данните от 2019 година показват, че приходите от свещения празник възлизат на 12 милиарда долара. Според Търговската камара на Мека всеки риал, похарчен от поклонник, генерира от три до четири риала непряка икономическа дейност. Освен на големия брой посетители, това се дължи на повишаването на цените в този период, като нощувките в хотелите скачат няколко пъти над нивата извън сезона.

Авиокомпаниите също отблязват значителни приходи. През 2023 г. международното летище "Крал Абдулазиз"в Джеда е обслужило над 20 милиона пътници по време на Хадж и Умра, като са планирани хиляди допълнителни полети само за превоз на поклонници, разказва THIRD.

Религиозните празници са двигател и на малките бизнеси. Уличните търговци на храна, магазините за търговия на дребно и таксиметровите шофьори често печелят по-голямата част от годишния си доход тогава. Увеличава се и нивото на заетостта, като се наемат над 200 000 сезонни работници.

Изненадващо, текстилните фабрики в Индия, Индонезия и Пакистан също са облагодетелствани финансово от религиозния празник. Оказва се, че те произвеждат милиони дрехи за Ихрам, носени по време на Хадж.

Бъдещи амбиции

Броят на поклонниците се определя на принципа на квотите според населението на всяка държава. Целта е да се контролира по-лесно движението на хората. От друга страна обаче, това прави достъпът до церемониите ограничен и желан. Поради тази причина Саудитска Арабия планира да увеличи броя на посетителите до 30 милиона годишно (почти два пъти над настоящото ниво).

Мотивът, който стои зад това решение, е стремежът на страната да диверсифицира икономиката си, като отклони фокуса от петрола и природния газ.

За тази цел страната инвестира в инфраструктурата си, като изгражда държавни хотели, предлага организирани от правителството туристически пакети и увеличава капацитета на летищата. Високоскоростна железница вече свързва Мека, Медина и Джеда само за два часа.

Технологиите улесняват процеса, като властите използват системи за наблюдение на тълпите с изкуствен интелект и мобилни приложения, които водят ритуалите на родния език на поклонника.

Освен икономически облаги, Хаджът носи на Саудитска Арабия и политически. Той засилва позицията на кралството в мюсюлманския свят, като създава директни дипломатически контакти с над 180 държави всяка година. Това е предимство във времена, в които страната търси чуждестранни инвестиции и разширява влиянието си в туризма, спорта и бизнеса.

Въпреки това, събитието често е съпътствано от проблеми. През 2024 година 1300 души починаха в резултат на високите температури. Тази година страната инсталира повече климатизирани палатки и въведе забрана за деца под 12 години.