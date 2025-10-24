Тазгодишната класация по доходност не е каприз на един сектор, а карта на три ясно очертани двигателя: технологичният импулс на Източна Азия, реформаторската и фискална нормализация в Южна и Централна Европа и цикличното събуждане на суровинно зависимите икономики.
Южна Корея е абсолютният победител със 75.77% от началото на годината, Гърция и Полша са в следващата редица с 63.86% и 62.10%, Испания и Виетнам затварят топ-петицата с 58.90% и 58.28%. Тези проценти не са изолиран спринт - при Корейския пазар 3-годишната линия е 77.69%, при Полша 194.69%, при Гърция 168.75%, при Испания 136.42%, което показва, че капиталът награждава устойчиви реформи, баланси и сектори със стабилна парична генерация.
Латинска Америка е шарена, но Перу, Чили и Колумбия влизат в разширения лидерборд с 53.26%, 33.67% и 45.66% YTD, докато Бразилия е 33.41% от началото на годината, но остава с отрицателна 3-годишна крива (-11.91%) - напомняне, че FX и политическите цикли могат да неутрализират дори силни едногодишни вълни.
Европейското ядро се събужда координирано: Германия 30.23% YTD, Франция 25.17%, Нидерландия 30.64%, Белгия 30.71%, Италия 40.84%, Австрия 45.70% - картина на нормализиращи се енергийни цени, стабилизирани маржове във финансовия сектор и по-мека лихвена среда.
В Азия извън Корея и Тайван (25.64% YTD; 54.06% за 3 години) Япония добавя 22.47% YTD на гръбнака на промени в корпоративното управление и активни buyback програми, докато Китай остава амбивалентен с 32.76% от началото на годината и 24.34% на 1 година на фона на структурни предизвикателства в имоти и демография. САЩ са по-скромни в този "международен рали" с 8.02% YTD и 6.96% за 1 година, което по-скоро отразява дифузията отвъд мегакеп-ядрото и закона на големите числа при високи мултипли, отколкото липса на фундаментален импулс.
На този фон България се позиционира изненадващо ясно. Макар SOFIX да не фигурира в таблицата с държавни ETF/ETN, бордът на лева и точните исторически стойности позволяват честно сравнение. При последна стойност 1 069.700 пункта към 23 октомври 2025 г. и затваряне 892.740 в края на 2024 г., доходността от началото на годината на SOFIX е 19.82%. На едногодишна база - срещу октомври 2024 г. (849.200) - ръстът е 25.97%.
За 3 години - срещу октомври 2022 г. (589.520) - доходността е 81.45%. Петгодишната линия е 150.47% спрямо 26 октомври 2020 г. Тези числа поставят SOFIX точно в "средната горна зона" на световната класация: нагоре от Катар (6.75%), Малайзия (3.83%), Нова Зеландия (0.11%) и САЩ (8.02%), рамо до рамо с ОАЕ (19.62%) и близо до Япония (22.47%) и Швейцария (24.33%), но под лидерите Корея (75.77%), Гърция (63.86%), Полша (62.10%), Испания (58.90%), Виетнам (58.28%), Перу (53.26%) и Южна Африка (51.71%).
В 3-годишния хоризонт SOFIX е с 81.45% ръст, по-високо от много развити пазари (например Франция 55.83%, Германия 95.56% е по-високо, Нидерландия 80.72% е практически равностойно), но е под Полша 194.69%, Испания 136.42% и Гърция 168.75%. Това е профил на пазар, който не се движи на импулси от "голямата технология", а на комбинация от банков марж, реални активи, по-висока дивидентна дисциплина и умерена оценка - и който капитализира завой в лихвената среда без да се прегрява.
По-долу е обобщителната таблица с избрани пазари от класацията, подредени по YTD, заедно със SOFIX за сравнение (YTD и 1Y са към текущите редове, 3Y - към посочените 3-годишни измерители; всички стойности са проценти):
|
Пазар / ETF
|
Символ
|
YTD
|
1 Year
|
3 Years
|
South Korea
|
EWY
|
75.77%
|
46.93%
|
77.69%
|
Greece
|
GREK
|
63.86%
|
57.13%
|
168.75%
|
Poland
|
EPOL
|
62.10%
|
50.16%
|
194.69%
|
Spain
|
EWP
|
58.90%
|
44.56%
|
136.42%
|
Vietnam
|
VNM
|
58.28%
|
49.92%
|
53.07%
|
Peru
|
EPU
|
53.26%
|
35.15%
|
135.95%
|
South Africa
|
EZA
|
51.71%
|
25.70%
|
67.32%
|
Austria
|
EWO
|
45.70%
|
39.89%
|
86.87%
|
Colombia
|
COLO
|
45.66%
|
39.01%
|
73.33%
|
Italy
|
EWI
|
40.84%
|
32.06%
|
120.07%
|
Mexico
|
EWW
|
39.92%
|
23.07%
|
38.12%
|
Finland
|
EFNL
|
34.89%
|
21.11%
|
33.16%
|
Chile
|
ECH
|
33.67%
|
25.92%
|
37.68%
|
China
|
GXC
|
32.76%
|
24.34%
|
49.62%
|
Belgium
|
EWK
|
30.71%
|
18.49%
|
57.95%
|
Netherlands
|
EWN
|
30.64%
|
21.16%
|
80.72%
|
Sweden
|
EWD
|
29.55%
|
19.08%
|
70.76%
|
Singapore
|
EWS
|
28.15%
|
27.85%
|
69.80%
|
Israel
|
EIS
|
27.63%
|
44.79%
|
65.64%
|
Taiwan
|
EWT
|
25.64%
|
15.14%
|
54.06%
|
France
|
EWQ
|
25.17%
|
16.29%
|
55.83%
|
Norway
|
NORW
|
25.06%
|
14.96%
|
25.04%
|
Switzerland
|
EWL
|
24.33%
|
12.75%
|
49.66%
|
United Kingdom
|
EWU
|
25.10%
|
16.00%
|
55.98%
|
Canada
|
EWC
|
24.57%
|
20.04%
|
57.07%
|
Japan
|
EWJ
|
22.47%
|
20.75%
|
66.73%
|
United Arab Emirates
|
UAE
|
19.62%
|
31.97%
|
26.87%
|
United States
|
EUSA
|
8.02%
|
6.96%
|
48.56%
|
Australia
|
EWA
|
13.45%
|
3.56%
|
32.70%
|
India
|
PIN
|
3.34%
|
-8.68%
|
10.09%
|
Malaysia
|
EWM
|
3.83%
|
-1.24%
|
22.33%
|
Turkey
|
TUR
|
-8.09%
|
-1.35%
|
21.18%
|
Argentina
|
ARGT
|
-14.62%
|
-1.52%
|
136.77%
|
Qatar
|
QAT
|
6.75%
|
3.57%
|
-11.68%
|
Saudi Arabia
|
KSA
|
-0.81%
|
-3.04%
|
-8.66%
|
Hong Kong
|
EWH
|
26.23%
|
16.83%
|
19.02%
|
Ireland
|
EIRL
|
15.43%
|
0.58%
|
70.77%
|
Bulgaria (SOFIX)
|
—
|
19.82%
|
25.97%
|
81.45%
Тази таблица прави видими 3 ключови извода. Първо, класацията по доходност от началото на годината, в момента е доминирана от пет групи: полупроводникова Азия (EWY, EWT), реформаторска Южна и Централна Европа (GREK, EPOL, EWP, EWI, EWO), "конвергенция + суровини" в Латинска Америка (EPU, ECH, COLO), "качесвен дивидентен" север (EWD, EWL) и възстановяващи се циклични ядра в еврозоната (EWG, EWQ, EWN, EWK).
Второ, едногодишната линия е по-равномерна и подчертава пазарите, които са натрупали инерция и през 2024 г. - Испания 44.56%, Гърция 57.13%, Полша 50.16%, Виетнам 49.92% - докато част от Латинска Америка и EM Азия показват по-силна цикличност и FX чувствителност.
Трето, 3-годишният хоризонт е стрес-тест на устойчивостта: Полша 194.69% и Гърция 168.75% индикират трансформация на риска в капитал, Испания 136.42% и Перу 135.95% показват ползи от банков и суровинен цикъл, докато Бразилия -11.91% и вече по-умерените стойности на Китай 49.62% и САЩ 48.56% напомнят колко важни са изходната оценка и валутната динамика.
Къде се вписва Sofix в тази картина от гледна точка на двигатели? Първият двигател е лихвеният - нормализираща се цена на парите в Европа повдига банковите маржове до устойчиво плато и намалява дисконта на дълги парични потоци в реални активи. Вторият двигател е корпоративната дисциплина - по-ниска задлъжнялост и по-прозрачни дивидентни практики захранват стабилно търсене от локални и регионални инвеститори. Третият двигател е инфраструктурно-имотният цикъл - когато инфлацията се укротява, а европейските фондове поддържат капекс, локалната икономика пренася печалбите в котировките.
Какво ще се случва на международните пазари през 2026-а година?
Комбинацията от тези три фактора обяснява защо SOFIX с 19.82% YTD не е в "турбозоната" на Корея и Полша, но със 81.45% за 3 години и 150.47% за 5 години се позиционира като устойчив носач на доходност, сравним с Нидерландия на 3-годишен хоризонт и над множество развити пазари, където оценките са по-високи.
В такава глобална топология стратегията не е "догонване на шампиона", а правилна комбинация от двигатели. Инвеститор, който търси ускорение, може да използва корейско-тайванския вектор за технологичен импулс, южноевропейския и централноевропейския вектор за банков и инфраструктурен мултипликатор и SOFIX като стабилно ядро със смислен дивидентен профил и умерена оценка. Това ядро носи възвръщаемост в среда на падащи лихви, а външните "ремъци" придават скорост при нови AI/капекс цикли и реформаторски цикли. Рисковете са ясни и измерими: по-бавни от очакванията лихвени понижения, забавяне на индустриалните поръчки и локална ликвидна чувствителност. От страната на позитивите: европейска конвергенция, нови инфраструктурни потоци и нормализирана инфлация. При тази матрица Sofix запазва мястото си в горната половина на класацията по 3-годишна доходност и остава релевантен като "стабилен бета носач" в портфейл, който комбинира локална стойност с международен импулс.
Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.