Тазгодишната класация по доходност не е каприз на един сектор, а карта на три ясно очертани двигателя: технологичният импулс на Източна Азия, реформаторската и фискална нормализация в Южна и Централна Европа и цикличното събуждане на суровинно зависимите икономики.

Южна Корея е абсолютният победител със 75.77% от началото на годината, Гърция и Полша са в следващата редица с 63.86% и 62.10%, Испания и Виетнам затварят топ-петицата с 58.90% и 58.28%. Тези проценти не са изолиран спринт - при Корейския пазар 3-годишната линия е 77.69%, при Полша 194.69%, при Гърция 168.75%, при Испания 136.42%, което показва, че капиталът награждава устойчиви реформи, баланси и сектори със стабилна парична генерация.

Латинска Америка е шарена, но Перу, Чили и Колумбия влизат в разширения лидерборд с 53.26%, 33.67% и 45.66% YTD, докато Бразилия е 33.41% от началото на годината, но остава с отрицателна 3-годишна крива (-11.91%) - напомняне, че FX и политическите цикли могат да неутрализират дори силни едногодишни вълни.

Европейското ядро се събужда координирано: Германия 30.23% YTD, Франция 25.17%, Нидерландия 30.64%, Белгия 30.71%, Италия 40.84%, Австрия 45.70% - картина на нормализиращи се енергийни цени, стабилизирани маржове във финансовия сектор и по-мека лихвена среда.

В Азия извън Корея и Тайван (25.64% YTD; 54.06% за 3 години) Япония добавя 22.47% YTD на гръбнака на промени в корпоративното управление и активни buyback програми, докато Китай остава амбивалентен с 32.76% от началото на годината и 24.34% на 1 година на фона на структурни предизвикателства в имоти и демография. САЩ са по-скромни в този "международен рали" с 8.02% YTD и 6.96% за 1 година, което по-скоро отразява дифузията отвъд мегакеп-ядрото и закона на големите числа при високи мултипли, отколкото липса на фундаментален импулс.

На този фон България се позиционира изненадващо ясно. Макар SOFIX да не фигурира в таблицата с държавни ETF/ETN, бордът на лева и точните исторически стойности позволяват честно сравнение. При последна стойност 1 069.700 пункта към 23 октомври 2025 г. и затваряне 892.740 в края на 2024 г., доходността от началото на годината на SOFIX е 19.82%. На едногодишна база - срещу октомври 2024 г. (849.200) - ръстът е 25.97%.

За 3 години - срещу октомври 2022 г. (589.520) - доходността е 81.45%. Петгодишната линия е 150.47% спрямо 26 октомври 2020 г. Тези числа поставят SOFIX точно в "средната горна зона" на световната класация: нагоре от Катар (6.75%), Малайзия (3.83%), Нова Зеландия (0.11%) и САЩ (8.02%), рамо до рамо с ОАЕ (19.62%) и близо до Япония (22.47%) и Швейцария (24.33%), но под лидерите Корея (75.77%), Гърция (63.86%), Полша (62.10%), Испания (58.90%), Виетнам (58.28%), Перу (53.26%) и Южна Африка (51.71%).

В 3-годишния хоризонт SOFIX е с 81.45% ръст, по-високо от много развити пазари (например Франция 55.83%, Германия 95.56% е по-високо, Нидерландия 80.72% е практически равностойно), но е под Полша 194.69%, Испания 136.42% и Гърция 168.75%. Това е профил на пазар, който не се движи на импулси от "голямата технология", а на комбинация от банков марж, реални активи, по-висока дивидентна дисциплина и умерена оценка - и който капитализира завой в лихвената среда без да се прегрява.

По-долу е обобщителната таблица с избрани пазари от класацията, подредени по YTD, заедно със SOFIX за сравнение (YTD и 1Y са към текущите редове, 3Y - към посочените 3-годишни измерители; всички стойности са проценти):

Пазар / ETF Символ YTD 1 Year 3 Years South Korea EWY 75.77% 46.93% 77.69% Greece GREK 63.86% 57.13% 168.75% Poland EPOL 62.10% 50.16% 194.69% Spain EWP 58.90% 44.56% 136.42% Vietnam VNM 58.28% 49.92% 53.07% Peru EPU 53.26% 35.15% 135.95% South Africa EZA 51.71% 25.70% 67.32% Austria EWO 45.70% 39.89% 86.87% Colombia COLO 45.66% 39.01% 73.33% Italy EWI 40.84% 32.06% 120.07% Mexico EWW 39.92% 23.07% 38.12% Finland EFNL 34.89% 21.11% 33.16% Chile ECH 33.67% 25.92% 37.68% China GXC 32.76% 24.34% 49.62% Belgium EWK 30.71% 18.49% 57.95% Netherlands EWN 30.64% 21.16% 80.72% Sweden EWD 29.55% 19.08% 70.76% Singapore EWS 28.15% 27.85% 69.80% Israel EIS 27.63% 44.79% 65.64% Taiwan EWT 25.64% 15.14% 54.06% France EWQ 25.17% 16.29% 55.83% Norway NORW 25.06% 14.96% 25.04% Switzerland EWL 24.33% 12.75% 49.66% United Kingdom EWU 25.10% 16.00% 55.98% Canada EWC 24.57% 20.04% 57.07% Japan EWJ 22.47% 20.75% 66.73% United Arab Emirates UAE 19.62% 31.97% 26.87% United States EUSA 8.02% 6.96% 48.56% Australia EWA 13.45% 3.56% 32.70% India PIN 3.34% -8.68% 10.09% Malaysia EWM 3.83% -1.24% 22.33% Turkey TUR -8.09% -1.35% 21.18% Argentina ARGT -14.62% -1.52% 136.77% Qatar QAT 6.75% 3.57% -11.68% Saudi Arabia KSA -0.81% -3.04% -8.66% Hong Kong EWH 26.23% 16.83% 19.02% Ireland EIRL 15.43% 0.58% 70.77% Bulgaria (SOFIX) — 19.82% 25.97% 81.45%

Тази таблица прави видими 3 ключови извода. Първо, класацията по доходност от началото на годината, в момента е доминирана от пет групи: полупроводникова Азия (EWY, EWT), реформаторска Южна и Централна Европа (GREK, EPOL, EWP, EWI, EWO), "конвергенция + суровини" в Латинска Америка (EPU, ECH, COLO), "качесвен дивидентен" север (EWD, EWL) и възстановяващи се циклични ядра в еврозоната (EWG, EWQ, EWN, EWK).

Второ, едногодишната линия е по-равномерна и подчертава пазарите, които са натрупали инерция и през 2024 г. - Испания 44.56%, Гърция 57.13%, Полша 50.16%, Виетнам 49.92% - докато част от Латинска Америка и EM Азия показват по-силна цикличност и FX чувствителност.

Трето, 3-годишният хоризонт е стрес-тест на устойчивостта: Полша 194.69% и Гърция 168.75% индикират трансформация на риска в капитал, Испания 136.42% и Перу 135.95% показват ползи от банков и суровинен цикъл, докато Бразилия -11.91% и вече по-умерените стойности на Китай 49.62% и САЩ 48.56% напомнят колко важни са изходната оценка и валутната динамика.

Къде се вписва Sofix в тази картина от гледна точка на двигатели? Първият двигател е лихвеният - нормализираща се цена на парите в Европа повдига банковите маржове до устойчиво плато и намалява дисконта на дълги парични потоци в реални активи. Вторият двигател е корпоративната дисциплина - по-ниска задлъжнялост и по-прозрачни дивидентни практики захранват стабилно търсене от локални и регионални инвеститори. Третият двигател е инфраструктурно-имотният цикъл - когато инфлацията се укротява, а европейските фондове поддържат капекс, локалната икономика пренася печалбите в котировките.

Комбинацията от тези три фактора обяснява защо SOFIX с 19.82% YTD не е в "турбозоната" на Корея и Полша, но със 81.45% за 3 години и 150.47% за 5 години се позиционира като устойчив носач на доходност, сравним с Нидерландия на 3-годишен хоризонт и над множество развити пазари, където оценките са по-високи.

В такава глобална топология стратегията не е "догонване на шампиона", а правилна комбинация от двигатели. Инвеститор, който търси ускорение, може да използва корейско-тайванския вектор за технологичен импулс, южноевропейския и централноевропейския вектор за банков и инфраструктурен мултипликатор и SOFIX като стабилно ядро със смислен дивидентен профил и умерена оценка. Това ядро носи възвръщаемост в среда на падащи лихви, а външните "ремъци" придават скорост при нови AI/капекс цикли и реформаторски цикли. Рисковете са ясни и измерими: по-бавни от очакванията лихвени понижения, забавяне на индустриалните поръчки и локална ликвидна чувствителност. От страната на позитивите: европейска конвергенция, нови инфраструктурни потоци и нормализирана инфлация. При тази матрица Sofix запазва мястото си в горната половина на класацията по 3-годишна доходност и остава релевантен като "стабилен бета носач" в портфейл, който комбинира локална стойност с международен импулс.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.