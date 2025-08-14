Азербайджанската държавна компания SOCAR и турският холдинг Cengiz са предпочитаният кандидат за придобиване на активите на "Лукойл" в България, съобщава в. "Капитал", позовавайки се на свои източници. Според информацията, консорциумът води преговори за придобиване на бизнеса на руската компания у нас, включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас".

Предисторията на сделката

Интересът към сделка беше потвърден и от официална руска страна. В интервю наскоро посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова заявява, че "в централата на "Лукойл" в Москва се разглежда възможността за продажба на всички активи в България".

Процедурата по продажба започна през юни 2024 г., когато бе обявено, че първоначален интерес са проявили 24 компании. Впоследствие 10 са останали в процеса, а 7 преминаха към преговорна фаза. Очакваната продажна цена е около 2 милиарда щатски долара, съобщи тогава премиерът Росен Желязков от парламентарната трибуна.

По думите му, българската държава няма да участва като купувач, но чрез представител в надзорния съвет и скрининг механизъм ще следи сделката с цел защита на националните интереси и инфраструктурната сигурност. Правителството ще може да блокира сделка с участници, свързани със санкционирани или рискови капитали от Русия или Беларус.

Потенциалната сделка обхваща не само рафинерията, но и съпътстващата инфраструктура - нефтопроводи, продуктопроводи и складови бази. В процеса ще бъде разгледан и въпросът с екологичните щети, заложени в приватизационния договор, посочват от правителството.

От началото на 2024 г. в България е в сила пълна забрана за внос и преработка на руски петрол, след прекратяването на дерогацията - още един фактор, ускоряващ процеса по промяна на собствеността на "Лукойл".