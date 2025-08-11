Началото на август традиционно е белязано от отпускарски пик на пътуванията у нас. През последните дни обаче някои шофьори останаха неприятно изненадани от липсата на бензин или даже затварянето на малки бензиностанции в страната.

Причината е изненадващ недостиг на биоетанол - задължителна добавка към горивото, без която то не може да бъде продавано. Ситуацията за пореден път показва как наглед несвързани помежду си събития могат да повлияят върху веригите на доставка.

За какво става дума?

От март насам всички горива, продавани в ЕС, трябва да съдържат поне 10% биоетанол, за да покриват екологичните изисквания на пазара и да могат да се реализират на пазара. Смесването у нас се прави от съоръжение, което е собственост на "Лукойл Нефтохим".

От петък в медиите се появиха информации, че някои търговци не получават поръчаните от тях горива. Най-засегнати са малките обекти, които нямат голям обем за складиране. Сред тях има и затворени, а при някои от останалите се наложи да се въведат ограничения.

Липсата на биоетанол пък се дължи на комбинация от няколко фактора, става ясно от позиция на "Лукойл", цитирана от Mediapool, както и от коментар на председателя на петролната и газова асоциация Светослав Бенчев пред "Телеграф":

Реколтата от царевица - основна суровина за производството му, в Източна Европа през тази година е слаба.

Един от големите заводи за биоетанол в Унгария е спрял работа.

Само едната от двете български компании в сектора извършва дейност.

Украйна - един от големите доставчици в региона, от юни насам има експортни квоти, а и един от местните производители е обект на проверка от страна на Европейската комисия заради установени нередности.

От бургаската рафинерия са категорични, че вече са осигурили внос на добавката, няма проблеми с производството и доставките ще се нормализират.

Добрата новина е, че поне на този етап платформата Fuelo показва, че проблемите с доставките не са довели до скок на цените.

Междувременно, засегнатите търговци поискаха дерогация от държавата - възможност да продават бензин без биоетанол. "Основният проблем не е липсата на ресурси, а това, че наличните са вързани в тежък регулаторен режим. Изискванията за устойчивост и задължителните биокомпоненти в горивата водят до блокиране на част от производството и вноса. Така пазарът остава без достатъчно биоетанол, а производството на Е10 буксува. Накрая, потребителите, които всъщност не искат (по-скъп краен продукт) и нямат нужда от този биоетанол, а просто от бензин, изобщо не могат да заредят", коментира в социалните мрежи експертът по устойчиво развитие Боян Рашев.

По думите му случващото се е "отличен пример как климатичната и енергийна политика могат да създадат "регулаторна блокада", когато не се отчитат реалностите в света. Проблемът е типично евро-бюрократичен и може да бъде решен само с изкореняване на свръхрегулацията".