Тази година поради голямата суша, реколтата от царевица у нас ще бъде една от най-ниските в историята - около или под тази от миналата година, каза в разговор с Money.bg Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Добивът от повечето площи с царевица в страната най-вероятно, като миналата година, ще бъде едва 100-150 кг/дка, като само на отделни малки участъци, където е имало валежи, реколтата ще бъде нормална. Затова и след около 20 дни на много места започва "жътва" на царевицата за силаж.

Източник: БГНЕС

Посоченото обаче не означава, че основната фуражна култура няма да е достатъчна за изхранване на селскостопанските животни, т.е. животновъдство ни няма да има никакви проблеми с осигуряване на царевица за животните, увери Илия Проданов.

Тази благоприятна поне в това отношение прогноза идва от факта, че площите засадени с царевица у нас при нормална реколта са много повече, отколкото е необходимо за животновъдството ни. Друг е въпросът, ще отглежданите животни са (значително) по-малко от преди години.

Източник: iStock

Що се отнася до цените на царевицата, председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите посочи, че независимо от ниската реколта у нас, в близко време не се очаква покачване. Към момента цените от царевица от миналогодишната реколта са средно 330-340 лв./тон. Очакванията са, според настоящата конюнктура, стартовите цени на царевицата от нова реколта (септември-октомври) да са подобни, дори по-ниски, каза Илия Проданов пред Money.bg.

Тъй като царевицата е борсово търгуван продукт в световен мащаб, по думите на Проданов, възможно е - независимо от ниската но достатъчна реколта у нас - да има внос и/или износ на царевица, в зависимост от международните цени. В случая трябва да се има предвид, че и реколтата в едната от двете страни най-големи производители на царевица в ЕС, Румъния, също не е добра поради засушаването (другата държава е Франция).

Производство на царевица

Ако разгледаме периода от 2021 г. до 2024 г. при царевицата за зърно, през първата година от разглеждания период реколтата е била най-висока - 3,376 млн. тона. През следващите три години добивите от основната фуражна култура са били съответно: 2,496 млн. тона, 2,393 млн. тона и 1,598 млн. тона. Както е видно от данните, за миналата година, добивите от царевица са били съществено по-ниски - с 33% под тези за предходната година, и с 47% по-ниски от реколтата за 2021 година.

А в края на 2024 г. последните прогнозни данни на Европейската комисия (EK) се оказаха с негативен знак за цените на европейската царевица. Впрочем и прогнозата за вноса на царевица в ЕС през 2024/25 г. беше повишена спрямо предишните оценки - с 0,5 млн. т, до 19,5 млн. тона.