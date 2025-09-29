След стъпването си в страната през лятото китайският производител Chery засилва присъствието си на румънския пазар с откриването на голям шоурум в Букурещ и официалното представяне на хибридния SUV TIGGO 4, пише Romania Insider.

Новото пространство от 900 кв. м е създадено като "премиум център за клиентско изживяване", където посетителите могат да се запознаят с цялата моделна гама, да получат експертни консултации и да присъстват на специални събития.

"Откриването на този шоурум и дебютът на TIGGO 4 са ясен знак за дългосрочния ангажимент на Chery към местния пазар", подчерта Адриан Нарчис Гъца, главен изпълнителен директор на Auto Italia Group - официален представител на марката в Румъния.

Премиерата на TIGGO 4 HEV допълва юлското лансиране на моделите TIGGO 7 и TIGGO 8. Компактният SUV вече е сред най-продаваните на Chery с над 1 милион продажби по света.

Моделът се предлага в нива Comfort и Unique и е оборудван с хибридна система 1.5 TGDI + DHT с мощност 163 к.с. и среден разход от 5,3 литра на 100 км. Стандартно идва с предно окачване MacPherson, задна торсионна греда, автоматична скоростна кутия и предно задвижване, както и режими Eco и Sport.

В началото на годината в различни медии се появи информация, че китайският производител на автомобили преговаря с турските власти за изграждането на завод на територията на страната. Според тях той ще бъде за около 200 хил. автомобила годишно. На този етап няма официално потвърждение на информацията от страна на Chery.