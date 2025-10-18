Челен или почти челен удар и скорост между 30 и 50 километра в час - такива са параметрите на огромна част от катастрофите в Китай, държавата с най-много МПС в света. Именно на такъв сблъсък станаха свидетели зрители от десетки държави в изпитателния център на автомобилния гигант Chery.

За щастие, и в двата автомобила от флагманския SUV модел Tiggo 9, имаше не хора, а манекени.

Демонстрацията, която се проведе в най-голямото подобно съоръжение в цяла Азия, показа работата на различните системи за безопасност - въздушни възглавници, аварийно прекратяване на работата на потенциално опасни системи, автоматично отключване на вратите, сваляне на прозорците и т.н.

В миналото безопасността беше изключително сериозна "ахилесова пета" на китайските автомобили От компанията посочват, че в наши дни провеждат буквално стотици краш тестове всяка година, а никоя нова система не влиза в серийно производство, докато не е доказана нейната безопасност.

Източник: Явор Николов

Това е и причината два от другите модели от серията - Tiggo 7 и Tiggo 8, да са с максималните 5 звезди на Euro NCAP. Това стана, след като Chery изпълни предписанията от предходни тестове и преработи въздушните възглавници.

Tiggo 9 предстои да бъде оценен по Euro NCAP, но щом китайският автомобилен гигант е готов да разбие пред публика возила на обща стойност между 45 000 и 120 000 долара (в зависимост от нивото на оборудване), вероятно няма притеснения за крайния резултат.