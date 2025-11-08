Журналистката Джоана Стърн от The Wall Street Journal се срещна с първия домашен хуманоиден робот и главния изпълнителен директор на компанията, която го произвежда - Бернт Бьорнич.

През 2026 година първите клиенти на норвежката 1x Technologies могат да се сдобият със свой домашен робот NEO.

"Ще бъде изненадващо полезно, но няма да е перфектно. Ако сте един от първите потребители през 2026 г., ще бъде малко трудно. И вие ще бъдете част от това приключение, в което се впускаме, където разширяваме границите, за да създадем това красиво бъдеще, в което ще имаме изобилие от работна ръка в цялото общество", каза пред изданието Бьорнич.

Целта на компанията е да създаде роботи, които са както безопасни и ефективни, така и на сравнително достъпна цена. Според обявените предварителни поръчки, които текат в момента, стойността му е 20 хиляди долара, като се предвижда и заплащането на абонаментна такса от 4,99 долара на месец.

Системата му е създадена по подобие на човешкото тяло, като съдържа мощни мотори и "сухожилия". Това му позволява да се движи плавно и тихо с малък разход на енергия.

На този етап роботът не е автономен, а се управлява от дистанционен оператор. Очаква се обаче новият модел да може да извършва лесни домакински задължения самостоятелно и постепенно да се обучава с по-сложни задачи.

Основните действия, които извършва в момента, включват подреждане, чистене и пускане на прахосмукачка. Според изпълнителния директор на 1x Technologies NEO може да спести на потребителите половин час на ден.

В някои ситуации клиентите ще трябва сами да го обучат с помощта на VR очила.

Собствениците ще контролират изцяло информацията, която се предоставя на робота, като могат да изберат функция за размазване на образа на човешки фигури, да определят забранени зони за достъп и часове за работа. Операторът няма възможност да наруши зададените ограничения и не може да се свърже с машината без разрешение от клиента.

Бьорнич вярва, че развитието на роботите ще помогне на човечеството да повиши качеството си на живот, като компенсира липсата на работна ръка заради ниска раждаемост и застаряващо население. Въпреки това смята, че машините ще се нуждаят от човешки надзор още дълго време, докато се усъвършенстват.

"Ако изкуственият интелект не стане физически, човечеството ще се превърне в нещо като негов роб, който тича наоколо и се опитва да извърши всички експерименти на изкуствения интелект, за да увеличи знанията си и да развие науката", отбеляза Бьорнич.