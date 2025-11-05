Telefónica ще намали наполовина дивидента си за 2026 г., от 0,30 евро на 0,15 евро на акция, като промяната ще се запази поне до края на десетилетието, според El País. Решението е част от новия петгодишен стратегически план Transform & Grow, обявен от председателя Марк Муртра, който цели да пренасочи капитала към инвестиции в инфраструктура и дигитална трансформация.

Според Financial Times, Муртра, който пое управлението на компанията тази година, поставя приоритет върху инвестиции в "основни технологии", вместо върху стабилните дивиденти, които традиционно са отличителна черта на Telefónica. Според El País, акциите на компанията на борсата в Мадрид са спаднали с 13,12% - третият най-голям в историята на Telefónica, след тези при Brexit през 2016 г. и пандемията през 2020 г. Само за седмица компанията е загубила 16% от стойността си, въпреки че индексът Ibex 35 расте с 37% от началото на годината.

За 2025 г. дивидентът ще остане 0,30 евро, изплатим на две вноски - през декември 2025 и юни 2026 г. Според El País от 2026 г. насетне плащането ще бъде еднократно, през юни, като компанията изчислява спестявания от около 850 млн. евро само през първата година. Това ще се отрази пряко върху приходите на държавата, която държи 10% от капитала чрез SEPI, както и на частните акционери - CriteriaCaixa, STC, BBVA и BlackRock.

Отново според El País новата политика предвижда в периода 2027-2028 г. размерът на дивидента да бъде обвързан с 40-60% от свободния паричен поток, като целта е намаляване на задлъжнялостта до 2,5 пъти EBITDA към 2028 г.

Financial Times отбелязва, че според анализатора Джеймс Рацър от New Street, очакваният свободен паричен поток е ревизиран надолу - от 3 млрд. евро (прогноза отпреди две години) до 1,9-2 млрд. евро, което прави орязването на дивидента неизбежно при вече високото ниво на дълг.

Компанията е заявила, че ще използва спестените средства за надграждане на мрежи, конвергенция между мобилни и широколентови услуги и нови B2B продукти, посова FT. Telefónica продължава да концентрира дейността си в четири ключови пазара - Испания, Великобритания, Германия и Бразилия, след като продава активи в останалата част от Латинска Америка.

Планът не включва конкретни сделки за консолидация, но компанията подчерта, че "ще бъде готова да се възползва от всяка възможност", като според El País потенциални сливания в тези пазари биха могли да генерират синергии за 18-22 млрд. евро.

Telefónica - която държи 50% от Virgin Media O2 във Великобритания - е сред операторите, настояващи Брюксел да позволи намаляване на броя на играчите на пазарите от четири на три, подобно на одобрената от британските регулатори сделка между Vodafone и Three.

В рамките на новата програма Transform & Grow се очакват спестявания от 2,3 млрд. евро до 2028 г. и 3 млрд. евро до 2030 г., чрез оптимизация на процесите, автоматизация и продажба на неосновни активи. Компанията прогнозира годишен ръст на приходите и EBITDA от 1,5 до 3,5% в периода 2025-2030 г., както и намаляване на инвестициите до 11-12% до 2030 г.

Докато Telefónica се готви да намали дивидента и да пренасочи ресурси към технологични инвестиции, испанският телеком проучва и възможности за разширяване чрез придобивания. Сред тях, според MundoPlus и el Economista, цитирани от Romania Insider е евентуалното изкупуване на румънския оператор Digi Communications NV - сделка, която би могла значително да промени баланса на силите на европейския телекомуникационен пазар.

Потенциалната интеграция би помогнала на Telefónica да възстанови лидерските си позиции в Испания след сливането на Orange и MásMóvil, като същевременно укрепи присъствието ѝ в Централна и Източна Европа. Ако придобиването за приблизително 3,8 млрд. евро се реализира, групата би увеличила директното си присъствие от три на седем европейски пазара, доближавайки се до модела на големите континентални оператори като Deutsche Telekom и Orange.