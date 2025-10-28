Основният борсов индекс на Испания Ibex 35 започна търговията във вторник с ръст от 0,3%, като се задържа над символичната граница от 16 000 пункта и достигна 16 046,5 - най-високото си равнище, откакто съществуват данни.

В понеделник индексът затвори при 16 000,2 пункта, което официално бележи нов исторически рекорд, надминавайки пика от 8 ноември 2007 г., когато той е приключил с 15 945,7 пункта. Силното представяне на испанските компании, особено в енергийния сектор, продължава да тласка нагоре пазара в Мадрид, пише RTVE.

Сред най-силно поскъпващите акции тази сутрин са Iberdrola (+1,9%), Acciona (+1,84%) и Ferrovial (+1,05%), докато Repsol и ArcelorMittal отчитат спадове съответно от 1,34% и 0,85%.

Европейските борси започнаха деня с разнопосочни движения - Лондон напредна с 0,14%, докато Париж, Франкфурт и Милано отчетоха леки понижения между 0,01% и 0,24%. 

Инфлацията в Испания удари 3% – най-високият ръст за годината

Горивата и токът спъват връщането на цените към нормалното, въпреки силния икономически растеж и стабилното евро

Енергийната група Iberdrola отчете нетна печалба от 5,31 млрд. евро за първите девет месеца на годината - спад от 3% спрямо същия период на 2024 г., повлиян от по-ниски капиталови печалби. Въпреки това компанията повиши прогнозите си за 2025 г. и очаква рекордни приходи и дивиденти до края на годината.

Инженеринговата група Duro Felguera е внесла план за преструктуриране в Търговския съд в Хихон с цел официално одобрение. Компанията съобщава, че предложението има "много широко одобрение от кредиторите" и ще позволи излизането ѝ от предпроцедурата по несъстоятелност, започнала в края на 2024 г.

Испания отчете нов рекорд на държавния дълг от €1,69 трилиона

Въпреки лекото подобрение на съотношението спрямо БВП на годишна база, дългът на държавата остава над 100% от икономиката

Международен контекст

На глобалната сцена премиерката на Япония Санае Такаичи и американският президент Доналд Тръмп подписаха споразумение за сътрудничество в добива и обработката на редки земни елементи и критични минерали. Според официалното изявление двете държави "засилват своите усилия за координация и стратегическа автономия в сектора".

Цената на петрола Brent се понижи с 1,34% до 64,03 долара за барел, докато американският WTI отчете спад от 1,39% до 60,46 долара.

Еврото се търгува около 1,1653 долара, а доходността по испанските десетгодишни държавни облигации спадна до 3,14%.

Испания отбеляза нов исторически рекорд по заетост, макар през лятото безработицата леко да нарасна

Броят на заетите достига 22,3 млн. души, а активното население за пръв път надхвърля 25 млн.